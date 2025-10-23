overcast clouds
КО ЋЕ ЗАМЕНИТИ БОЖИДАРА МАЉКОВИЋА? Олимпијски комитет Србије добија новог председника

23.10.2025. 18:11
Дневник
Мондо.рс
Олимпијски комитет Србије одржао је седницу на којој је саопштено да се отвара поступак за избор новог председника што значи да ће Божидар Маљковић да напусти ту функцију

Олимпијски комитет Србије добија новог председника, извесно је да Божидар Маљковић (73) више неће обављати ту функцију. У саопштењу које је стигло потврђено је да ће доћи до избора новог првог човека ОКС и његових органа.

"На данашњој седници Извршног одбора усвојена је одлука да се отвори изборни поступак за избор председника и органа ОКС. На седници је присуствовао и председник Светске рвачке федерације Ненад Лаловић", наводи се у саопштењу.

На седници је представљен извештај са анализом свих аспеката припреме и организације на Летњем Европском олимпијском фестивалу младих на ком је освојено 14 медаља. Такође је саопштено и да су укинуте суспензије Веслачком савезу Србије у Олимпијском комитету Србије.

Додато је још доста учесника за коришћење Развојног програма "Лос Анђелес 2028".

Нови учесници Олимпијског програма су стрелац Марко Ивановић и рвач Себастијан Нађ. У Развојни програм ОКС укључени су млади џудисти Никола Раданов, Мара Рашић, Петар Новаковић, Бојана Савић, Немања Симић, Нина Андрић и Милица Радаковић, затим и теквондисти Никола Кљајић, Тина Нинић и Нина Зећировић, као и стрелац Урош Гајић. Корисници Развојног програма ОКС постали су и репрезентативци Србије у бадминтону Теодора Латас и Алекса Радовановић, као и тенисерке Анастасија Цветковић, Петра Коњикушић и Ива Ковачевић.

Мондо.рс

божидар маљковић Олимпијски комитет Србије избор
Мондо.рс
Дневник
Спорт Остали спортови
