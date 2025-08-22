overcast clouds
24°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЛОНАРА ЈАЧИ ОД БОЛЕСТИ: Упркос леукемији Италијан наставља каријеру, вратио се у Динамо

22.08.2025. 13:43 13:44
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/гри
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Италијански кошаркаш Акиле Полонара потписао је за Динамо Сасари, саопштио је италијански клуб.

Полонара (33), који болује од леукемије, вратио се тако у клуб у ком је играо од 2017. до 2019. године и у ком је један од најомиљенијих играча навијача овог тима.  

Претходне две сезоне Полонара је био члан Виртуса, али се од октобра 2023. године бори са тешким здравственим проблемима. У октобру 2023. године му је дијагностификован рак тестиса, а у јуну ове године је саопштено да болује од мијелоидне леукемије, која напада коштану срж. 

Упркос томе, Полонара ће покушати да настави каријеру, а нову шансу добиће у клубу са Сардиније.

 

кошарка леукемија
Извор:
ТАНЈУГ/ису/гри
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај