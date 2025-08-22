ПОЛОНАРА ЈАЧИ ОД БОЛЕСТИ: Упркос леукемији Италијан наставља каријеру, вратио се у Динамо
22.08.2025. 13:43 13:44
Италијански кошаркаш Акиле Полонара потписао је за Динамо Сасари, саопштио је италијански клуб.
Полонара (33), који болује од леукемије, вратио се тако у клуб у ком је играо од 2017. до 2019. године и у ком је један од најомиљенијих играча навијача овог тима.
Претходне две сезоне Полонара је био члан Виртуса, али се од октобра 2023. године бори са тешким здравственим проблемима. У октобру 2023. године му је дијагностификован рак тестиса, а у јуну ове године је саопштено да болује од мијелоидне леукемије, која напада коштану срж.
Упркос томе, Полонара ће покушати да настави каријеру, а нову шансу добиће у клубу са Сардиније.