(ФОТО) У ЈЕДНОМ ТРЕНУТКУ БИЛА ЈЕ И ПОРОДИЉА И ТРУДНИЦА Јелена родила ДВЕ БЕБЕ у размаку од 40 дана, прогласили је за ЧУДО ОД ЖЕНЕ! Њена прича о храбрости је за Оскара- једно дете крштено у инкубатору
Јелена Лакић (30) из Београда постала је прави феномен када је своје двојајчане близанце родила у размаку од 40 дана у ГАК "Народни фронт". Како објашњава у једном тренутку била је и трудница и породиља, и осећала као да се налазила између вере и наде, неба и земље.
У својој исповести за Информер Јелена открива да је ово 4. порођај ове врсте у "Фронту", али 1. случај да обе бебе преживе.
Животна борба за потомство
Јелена и њен супруг Ненад ишли су на процес вантелесне оплодње у Лесковац и у децембру прошле године добили срећне вести - да ће постати родитељи близанаца, дечака и девојчице. Термин је био 17. август, али су бебе Јован и Марија решили да поране.
- Почетком априла кренуле су потешкоће у трудноћи, али брзим интервенцијама лекара увек је све било успешно санирано. Проблем је настајао због грлића материце. Међутим, 17. априла, у мојој 22. недељи, дошло је до обилног крварења и хитно сам из Земунске болнице пребачена у "Народни фронт". Мировала сам до 30. априла и док сам се туширала осетила сам јак притисак. Дечак је био спреман да изађе напоље и било је јасно да ће се обавити порођај - започиње своју животну исповест ова храбра мајка и наставља:
- Бабице, лекри и сви остали су ми били велика подршка на челу са др Томиславом Пауновићем. Родио се Јован, са 730 грама тежине и 28 центиметара дужине, мањи је био од школског лењира. Добио је оцену 4/5. Мене су збринули. Подвезали пупучаник, вратили постељицу у материцу и урадили серклаж. Јован је одмах смештен на неонатологију, где је почела борба за његов живот!
Све време је, прича она, мировала, а запослени у породилишту, радили све што је било потребно.
- Била сам жена која се породила, али је и даље била трудна. Породиља и трудница, заиста звучи као на филму. Након 40 дана, 10.јуна, пукао ми је водењак и морао је хитан царски рез. Време је било за другу бебу. Родила се моја Марија, са 1.360 грама и 37 центиметара дужине. Јован је и даље био на респиратору и баш тај дан, када је стигла његова близнакиња, њега су скинули са апарата. Био је прави јунак и борац, који је, хвала Богу успео - напомиње мама Јелена.
Јован крштен у инкубатору
Мама Јелена нам је открила и да је Јован имао крштење на на интезивној нези.
Дошао је јереј Зоран Керезовић, из цркве Светих лекара Козме и Дамјана. Чак смо имали и куму. Јадранку Недић. Она је медицинска сестра у Дому yдравља у којем ради, а после свега што је урадила за Јову она је и кума и пријатељ. Многе је људе звала и борила се и за мене и за њега - прича нам она.
Када је Марија напунила месец дана, брат Јован је напустио и интезивну негу.
- Има ту нека веза, повезаност, ништа није случајно. Иако сам помислила да је ово нека казна и питала се шта сам Богу згрешила, сада сам сигурна да је ово највећа награда икада. Моја деца су преживела и изборила се. Марија је са нама кући, а Јована очекујемо ускоро да нам се придружи, после 4 месеца. Да Лакићи буду на окупу, јачи него икада - поносна је ова мама.
Велика подршка супруга
Супруг Ненад, прича Јелена, био је други борац после сина, који их је нон стоп обилазио и пружао љубав и пажњу.
- Ненад је после посла трчао да види децу, па мене... Чинио све што је могао, јер заиста је била тешка борба. Борите се за њих, они се боре за своје малене животе, борите се за себе да будете здрава мајка. На крају смо успели да изађемо као победници - истакла је наша саговорница.