ТРУДНИЦА СА БАЛКАНА ПРОНАЂЕНА МРТВА, ЊЕНОМ МУЖУ ГЛАВУ НАБИЛИ НА КОЛАЦ Стравичне сцене у Мелбурну
Трудница пореклом са Балкана пронађена је мртва у једној кући у Мелбурну у понедељак, а крањен њеног тела пронађена је одрубљена глава њеног супруга, набијена на колац.
Kако су саопштиле локалне власти, убијени су Атена Георгопулос (39) и њен партнер (50), који није именован.
Беживотна тела су пронађена у синоћ, у 22 часа.
"Чланови најуже породице су о свему обавештени", навели су из полиције.
Према наводима, на железничкој станици у Kлејтону потом је ухапшен мушкарац (34), који је шетао два велика пса. Он је ухваћен око 2 сата иза поноћи у крвавој мајици и бос како шета.
Медији пишу да је Атена била у 5. месецу трудноће. Kако наводе, убица је Атенином партнеру одрубио главу и набио на колац.
На кући где су пронађена тела били су пронађени графити "карма није јеловник" и "месо је убиство".
Полиција је пронашла спрејом исписане и друге речи попут "непредвидиво", "неизбежно".
"Наши припадници су видели графите на кући где су тела две особе синоћ пронађена. Наши инспектори покушавају да установе да ли су ти графити некако повезани са убиствима", навели су из полиције.
Данас је испред куће хорора примећен велики број форензичара који скупља доказе. Медији пишу да је једна жена поцепала полицијску траку да би улетела у кућу. Верује се да је у питању мајка убијене Атене.
Извор из полиције навео је да је мушкарац, који је током ноћи ухапшен крвав на станици, од раније познавао убијени пар.
"Полиција је око 9.20 часова ујутру добила позив јер се из куће чула галама", навео је извор.
Други позив је стигао нешто касније, након чега су патроле дошле на адресу и затекли беживотна тела мушкарца и жене.
У овом тренутку нико није оптужен за злочин.
Полиција покушава да установи шта се тачно догодило и позива све људе.