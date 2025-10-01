Само једна школа у Србији и даље не ради
„У току су испитни рокови“ СТАНКОВИЋ О ПОЧЕТКУ НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА: Верујем да ће настава у пуном капацитету кренути од 3. новембра
БЕОГРАД: Министар просвете Дејан Вук Станковић изразио је уверење да ће нова школска година на универзитетима у Србији почети 3. новембра у пуном капацитету и рекао да све основне и средње школе у Србији раде, а да проблеми постоје само у ОШ "Павле Савић" у Београду због замене кадра.
Станковић је за РТС рекао да су на универзитетима у Србији у току испитни рокови, а школска година се приводи крају.
Очекујем да ћемо 3. новембра почети нову школску годину у пуном капацитету. То значи да ћемо се се вратити настави у амфитеатрима, вежбама у учионицама, професори за катедре, ђаци у вежбаонице и амфитеатре, када дође јануарски рок на испите, у међувремену на колоквијуме, дискусионе групе, евентуално ако постоји могућност да пишу радове, да добију оне додатне поене и тиме себи олакшају полагање испита, навео је Станковић.
Он је нагласио да очекује нормализацију стања на свим универзитетима у Србији, посебно на београдском, где је, како је рекао, уз новосадски, прошле школске године "било најбурније".
Волео бих да је та прошла школска година за нама и да смо научили поуку, а то је да универзитет може да опстане једино и искључиво уколико ради оно што је његова основна сврха, то је да преноси знање, да проширује знање и да верификује знање и вештине код својих студената, рекао је Станковић.
Најавио је да ће он и премијер Србије проф. др Ђуро Мацут разговарати са свим руководиоцима високошколских установа до почетка школске године и подсетио да је када је преузео дужност министра просвете разговарао готово са свим деканима београдских факултета.
Након тога су почели они преговори, ако се сећате, државних делегација са представницима универзитета. Ти преговори су довели до тога да ми идемо ка томе да завршимо академску годину. Држава је све оно што је могла да уради за високошколство у овој години урадила. Ове године је 12 милијарди динара већи буџет за високошколство него што је био. Уколико говоримо о повећању зарада, имали смо врло висок степен повећања тих зарада - 11 одсто је било секторско повећање за читав јавни сектор у фебруару месецу. Онда сте имали усклађивање коефицијената између високих школа и средњег и основног образовања, ту је дошло до повећања од скоро 16 одсто, дакле то је 27 одсто, навео је Станковић.