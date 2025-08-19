few clouds
29°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОД 20. ДО 26. АВГУСТА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА САОБРАЋАЈА У ПРИМОРСКОЈ УЛИЦИ Поправља се коловоз

19.08.2025. 14:49 14:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
с
Фото: Град Нови Сад

Због извођења радова на поправци коловозне конструкције у Приморској улици, од среде 20. августа биће на снази привремена забрана одвијања саобраћаја. То ће трајати до 26.августа.

Радови се изводе у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде, кроз који се редовно врши поправка саобраћајних површина на територији Града Новог Сада, како би се унапредила путна инфраструктура и свим учесницима у саобраћају обезбедили бољи услови на путу и безбеднија вожња.

Апелује се на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију постављену у зони извођења радова.

приморска улица радови на коловозу
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај