ОД 20. ДО 26. АВГУСТА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА САОБРАЋАЈА У ПРИМОРСКОЈ УЛИЦИ Поправља се коловоз
19.08.2025. 14:49 14:57
Због извођења радова на поправци коловозне конструкције у Приморској улици, од среде 20. августа биће на снази привремена забрана одвијања саобраћаја. То ће трајати до 26.августа.
Радови се изводе у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде, кроз који се редовно врши поправка саобраћајних површина на територији Града Новог Сада, како би се унапредила путна инфраструктура и свим учесницима у саобраћају обезбедили бољи услови на путу и безбеднија вожња.
Апелује се на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију постављену у зони извођења радова.