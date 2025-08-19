Почиње Светско првенство у кајаку
МИЛИЦА НОВАКОВИЋ ЖЕЛИ РЕПРИЗУ 2015: Светска медаља круна деценијског трајања; Драгосављевић може до постоља
Светско првенство у спринту почиње у среду у Милану и трајаће до недеље.
Биће то последње међународно такмичење за кајакашку репрезентацију Србије ове сезоне, која ће у регатном центру Идроскало имати 16 представника.
Нашу селекцију предводи најискуснија и најтрофејнија у тиму, Милица Новаковић, која се ове сезоне на Европском првенству у Рачицама два пута пењала на постоље, узевши бронзе у једноседу на 200 м и 500 м, као и 18-годишњи Страхиња Драгосављевић, који иза себе има фантастичне успехе – четири злата на исто толико међународних смотри.
– Након Европског првенства припремала сам се на домаћим теренима у клубовима, у Новом Саду на Дунаву и у Славонском Броду на Сави. Имала сам добру екипу младих који се труде и предано раде, тренирали смо заједно на обострано задовољство и корист – рекла је за „Дневник“ Милица Новаковић.
Новосађанка, чланица ККК Војводина, поновила је ове сезоне успех из 2023. када је први пут на великим такмичењима узела две медаље у К1. Још једном је доказала, да и у 37. години, припада врху међународног кајака. У Милану ће, такође, веслати у поменуте две дисциплине.
– Конкуренција је увек јака, нарочито у олимпијским дициплинама, ту притисак никад не попушта. Нарочито након завршетка Олимпијских игара, јер обично долази и подмладак на међународној сцени и сви се труде максимално да направе шансу за медаљу и што бољи резултат. Моја очекивања су увек висока и амбиције ми не мањка. Конкуренција јесте јака и има пуно добрих и брзих млађих, жељних доказивања, али ја се увек ослањам на себе, свој добар рад и искуство – јасна је Новаковићева.
На питање у којој дисциплини на основу форме види веће шансе, Милица је одговорила:
– То је по мени танка линија и не бих могла никад да се одлучим само за једну. Просто, надопуњују се. На 200 метара развијам максималну брзину и експлозивност, која ми је потребна и на трци од 500, само што у дужој дисциплини морам да додам још више издржљивости. Углавном је конкуренција иста у обе дисциплине, тачније, исте девојке веслају у обе трке, тако да су и шансе мање-више подједнаке – објаснила је наша најбоља кајакашица.
У трофејној каријери Милица са СП има две медаље, бронзу у К1 200 из Рачица 2017, а пре тачно 10 година је на истом месту, у Милану, постала светска вицешампионка у К2 500 м. Случајност, или не, те 2015. је такође пре СП освојила две медаље на ЕП и то бронзане и баш у Рачицама, као што је случај и ове сезоне. Све то може бити предзнак за постоље након једне деценије.
– Да, интересантно јако, чак се и датум такмичења подудара као и пре 10 година.
Било би јако лепо поновити тај резултат. Свакако сам срећна и захвална што сам читавих 10 година у врху и борби за одличја и да сам и даље конкурентна. Кад погледам на тај дугачак пут који је иза мене, даје ми подстрек и снагу за нове борбе и трке – поручила је Милица Новаковић.
Страхиња Драгосављевић може до постоља
Већина српских репрезентативаца припремала се за СП на Сребрном језеру, две седмице. С њима су били тренери Симо Болтић и Урош Павловић, а повремено и Урош Митјев.
Иза млађих је поготово дуга сезона, пошто су после сениорског ЕП имали исто такмичење, као и СП за млађе категорије.
– Успели смо да се одморимо, опоравимо и подигнемо. Неки критичан период је по мени било СП у Португалу за млађе сениоре, јер је ту био пад форме, што се видело по двоседу Вјештица – Драгосављевић, док се код Страхиње у спринту то мање одразило, а и био је доминантан у тој конкуренцији. Сви ће веслати по једну дисциплину, неће бити превише исцрпљени и идемо да пробамо да уђемо у што више финала, то нам је циљ за ову годину – рекао је Симо Болтић.
Искусни Бачкопаланчанин Марко Драгосављевић веслаће у двоседу на 500 м с младим Вељком Вјештицом из истог места.
– После само неколико тренинга ушли су у финале на ЕП што је било баш пријатно изненађење у тој конкуренцији. Сада очекујем да ће да се боре за финале, а улазак у завршницу у тој дисциплини значи и борба за медаљу јер је К2 500 постао толико јака трка да практично ко год уђе у финале конкурентан је да се надмеће за постоље – објаснио је Болтић.
Страхиња Драгосављевић из Бачке Паланке (ККК Таркет) је доминирао ове сезоне – победио је на четири међународна такмичења (Светски куп, ЕП за сениоре, ЕП за млађе сениоре и СП за млађе сениоре).
– Држи свој фокус и мотив. Незахвално је прогнозирати једносед на 200 метара јер један завеслај може да вас кошта освајања медаље. Ако исвесла максимум биће у борби за одличје. Трка се с већином кајакаша који су старији од њега и који су након ЕП за сениоре имали времена да се одморе и темпирају форму за ово светско, тако да ће бити сигурно доста неизвесна трка – јасан је Симо Болтић.
Распоред наших
Квалификације
Среда
Џомбета, Стојков, Врдољак, Јаковљевић, К4 500 (10.30)
Бацељ, Бајук, Достанић, Станојев, К4 500 (10.42)
Страхиња Драгосављевић, К1 200 (12.46)
Бојан Зделар, К1 1000 (15.18)
Милица Новаковић, К1 500 (15.46)
Четвртак
Милица Новаковић, К1 200 (10.20)
Бранко Лагунџић, К1 500 (10.45)
Вељко Вјештица, Марко Драгосављевић, К2 500 (12.21)
Страхиња Буквић, паракајак КЛ2 200 (16.50)