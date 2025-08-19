БИЋЕ ОБУХВАЋЕНО НАЈМАЊЕ 3000 МЛАДИХ Општа болница Зрењанин у пројекту вредном 1,9 милиона евра
Општа болница “Ђорђе Јоановић” из Зрењанина, у сарадњи са Универзитетом медицине и фармације “Виктор Бабес” из Темишвара, реализује пројекат у оквиру Интеррег ИПА програма Румунија - Србија.
Циљ овог пројекта је да побољша квалитет здравствених услуга и допринесе раном откривању, ефикаснијем лечењу и смањењу учесталости оралног рака повезаног са ХПВ-ом у циљаној популацији.
Како је најављено, у овај пројекат ће бити укључено најмање 3000 младих узраста од 18 до 24 године.
“У периоду од две године, колико ће трајати, планиране су различите активности усмерене на јачање капацитета здравствених радника за прецизну дијагностику оралног ХПВ-а путем иновативних и ефикасних дијагностичких метода, као и стратешка улагања у опремање здравствених установа, укључујући набавку најмодерније медицинске опреме”, саопштила је Општа болница Зрењанин.
Такође, део пројекта биће посвећен унапређењу доступности здравствених услуга у вези са ХПВ-ом и оралним здрављем, кроз развој и примену дигиталних решења, односно мобилне апликације која ће омогућити корисницима да обављају виртуелне консултације са медицинским стручњацима.
Биће посвећен и унапређењу информисаности и свести млађе популације о оралним обољењима повезаним са ХПВ-ом и превенцијом, како би заштитили своје здравље.
Средином септембра биће одржана почетна конференција пројекта у Зрењанину, на којој ће шира јавност бити детаљније упозната са свим активностима.
Пројекат је почео са реализацијом 23. новембра прошле године и трајаће до 22. новембра 2026. Његова укупна вредност је 1.942.421 евра, од чега 1.651.058 евра износи суфинансирање Европске уније.