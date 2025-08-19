clear sky
МИЛОЈЕВИЋ РЕАЛАН: Сабијени смо уза зид, испали смо у 37. секунди, идемо да одиграмо друго полувреме

19.08.2025. 23:37
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису
спорт
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић рекао је после пораза од Пафоса (3:1) да је његова екипа сабијена уза зид.

Пафос је као гост победио на "Маракани" у првом мечу плеј-офа Лиге шампиона и у реваншу ће покушати да се први пут у клупској историји пласира у елитно клупско такмичење. 

– Очекивали смо Пафос какав се и приказао. Изузетно брза екипа, користи транзицију са добрим играчима. Такође, играју доста снажно, атлете су. Морали смо да добијамо неке дуеле, у оваквим утакмицама морате да добијате дуеле. Испали смо лако, испали смо у 37. секунди, не можете на такав начин на таквом нивоу. Шта је, ту је. Анализираћемо утакмицу, одморићемо се и идемо да одиграмо друго полувреме. Ми немамо друге, тих 90 минута да будемо на врхунцу – рекао је Милојевић.

Милојевић је додао да Звезда мора да буде другачија у реваншу. 

– Морамо да будемо другачији него данас у сваком случају. Да играмо боље 90 минута пред њиховим навијачима, видећемо. Не би требало много причати, морамо да радимо, да се добро спремимо – закључио је Милојевић.

Реванш меч играће се следећег уторка у Лимасолу. Победник двомеча ће у Лигу шампиона, поражени у Лигу Европе.

фк црвена звезда владан милојевић
Извор:
ТАНЈУГ/ису
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
