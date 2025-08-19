Распоред сахрана за среду, 20. август
19.08.2025.
На Градском гробљу у Новом Саду данас ће бити сахрањени:
Добрица (Радивој) Хеизер, 1946, урна, у 09.45,
Милица (Милан) Јајин, 1951, у 10.30,
Боро (Раде) Благојевић, 1950, у 11.15,
Слободан (Светозар) Арачић, 1939, у 12.00,
Милош (Милутин) Арсић, 1941, у 12.45,
Хелена (Ђура) Кањух, 1938, у 13.30,
Вера (Милан) Петковић, 1940, у 14.15,
Миле (Јосо) Пожега, 1944, испраћај, 15.00.
На Католичком гробљу у Новом Саду:
Терезија (Антон) Букилић, 1938, у 13.00.
На Централном гробљу у Футогу:
Милош (Владо) Вујовић, 1949, у 11.00.