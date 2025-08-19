few clouds
Распоред сахрана за среду, 20. август

19.08.2025. 15:04 15:20
Пише:
Дневник
На Градском гробљу у Новом Саду данас ће бити сахрањени:

Добрица (Радивој) Хеизер, 1946, урна, у 09.45,

Милица (Милан) Јајин, 1951, у 10.30,

Боро (Раде) Благојевић, 1950, у 11.15,

Слободан (Светозар) Арачић, 1939, у 12.00,

Милош (Милутин) Арсић, 1941, у 12.45,

Хелена (Ђура) Кањух, 1938, у 13.30,

Вера (Милан) Петковић, 1940, у 14.15,

Миле (Јосо) Пожега, 1944, испраћај, 15.00.

 

На Католичком гробљу у Новом Саду: 

Терезија (Антон) Букилић, 1938, у 13.00.

На Централном гробљу у Футогу:

Милош (Владо) Вујовић, 1949, у 11.00.

распоред сахрана
Нови Сад
