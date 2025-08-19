РЕГАТА НА СУП ДАСКАМА ОД СЕНТЕ ДО САНАДА И НАЗАД Уживање у лаганим завеслајима Тисом између Бачке и Баната
Регату на Тиси од Сенте до Санада и натраг, на модерним СУП даскама други пут уприличило је Удружење грађана „Сенћанска чарда“.
Старовало се од плаже на Халас чарди, а стотинак учесника уживало је у лаганим завеслајима водотоком између Бачке и Баната.
Веслало се укупно десет километара, најпре узводно до плаже у Санаду, где су учесници имали предах и окрепљење, а потом су мало подаље заобишли велико острво и опет се лаганим темпом спустили натраг до Халас чарде, где их је сачекао ручак и дружење на обали реке.
– Интересовање за уживање у рекреативнним аткивностима на СУП даскама на Тиси је све веће, што потврђује податак да је дошло дупло више учесника него лане. Тиса нам је прелепа, питома, чиста и овај ужитак треба доживети, тако да уживамо максимално у њеним чарима, поготово што регата није такмичарског карактера него чисто рекреативна – каже Оливера Ћетковић из УГ „Сенћанска чарда“.
Поред житеља Сенте и околних потиских места, дошли су љубитељи пловидбе на модерним СУП даскама из Новог Сада, Суботице и других места. Драган Ћорић из Новог Сада прича да су породично на пловидбе кренули претпрошле године.
– Мислим да смо од оних који су се највише заразили овим видом рекреације и боравка у природи. Нама је најзанимљивији Дунав зато што има највише садржаја, да застанемо, дружимо се са људима. Своје занимљивости носи и море када тамо одмарамо, али Тиса је такође занимљива па често скокнемо до Чуруга. Реке су много занимљивије јер правимо туре и по двадесетак километара па је ова регата коју су организовали Сенћани сасвим привлачна – утисак је Драгана Ћорића.
Боравак на води на СУП дасци је релативно нови вид рекреације, који је код нас у експанзији последњих пет година. Готово сви користе даске на надувавање, које су практичније од тврдих даски. Цена даски је 200 до 300 евра, мада има и оних скупљих до 1.500 евра, а Ћорић објашњава да су и весла веома битна и она квалитетна карбонска коштају и преко 300 евра, али значајно олакшавају кретање на реци.
– Добро је што сем почетног улагања у опрему, после нема додатних већих издатака. Даске на надувавање су лако преносиве, а ми их у гепеку држимо цело лето, практичне су и по потреби их пумпамо – објашњава Ћорић.
Аница Милић из Суботице вели да је на Тиси прелепо и интересантније у друштву него када сама весла. – Трећа је године како веслам на дасци, није захтевно и свако може прилично лако да савлада од најмлађих до старијих. Тиса није брза и баш је погодна за почетнике, може се лагано и узводно. Највише веслам на Палићу и у поређењу са Тисом нема велике разлике – утисак је Анице Милић.
Волонтери сенћанског Спасилачког тима „Тиса“ пратили су учеснике регате са четири чамца. Што се безбедности тиче, Нандор Барањи указује да посебно треба обратити пажњу да на САП-у може да буде само једно лице и свако треба да је пливач.
– Корисници треба да буду пажљиви, да воде рачуна и не пресецају пловни пут другима, да имају на себи спасилачке прслуке и воде рачуна о другим чамцима и о пливачими – предочава Барањи.