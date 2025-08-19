ЗАПОЧЕО „ХЕРЦЕГ ФЕСТ“ Ђурађ Јакшић у Требињу на обележавању славе града
Заменик градоначелника Новог Сада Ђурађ Јакшић присуствовао је свечаностима поводом обележавања крсне славе града Требиња и Саборног храма – Светог Преображења Господњег, које су 18. и 19. августа организовали Град Требиње и Српска православна црквена општина.
Програм је започео уочи празника, 18. августа, свечаним отварањем културне манифестације „Херцег фест“ на Тргу слободе, празничним вечерњим богослужењем у Саборном храму и културно-уметничким програмом у Музеју Херцеговине. Централни део обележавања уследио је на сам дан празника, 19. августа, када је служена Света архијерејска литургија, обављено ломљење славског колача и положено цвеће на Споменик браниоцима Требиња, у знак захвалности и вечног поштовања према жртвама које су положиле животе за отаџбину.
Током свечане седнице Скупштине града, одржане у присуству званичника Републике Српске, представника Српске православне цркве и гостију из Србије, заменик градоначелника Ђурађ Јакшић обратио се присутнима, нагласивши дубоку повезаност српског народа с обе стране Дрине.
– Братске везе између Новог Сада и Требиња, између Србије и Републике Српске, нису само административна или протоколарна питања, оне су темељ нашег националног јединства. Дух заједништва који овде осећамо није само симбол вере, већ и снажан подсетник да је српски народ један и нераздвојив. У временима када се многе вредности доводе у питање, наша је обавеза да чувамо, бранимо и негујемо оно што нас вековима обликује као народ, а то су слободарство, достојанство и љубав према отаџбини – поручио је Јакшић.
Он је додао да сарадња градова и институција са обе стране Дрине има и стратешки значај, не само за очување српског културног простора, већ и за јачање економских, образовних и културних веза, које треба да буду мостови новог српског јединства.