19.08.2025.
Нови Сад
ЗАПОЧЕО „ХЕРЦЕГ ФЕСТ“ Ђурађ Јакшић у Требињу на обележавању славе града

19.08.2025. 15:59 16:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Заменик градоначелника Новог Сада Ђурађ Јакшић присуствовао је свечаностима поводом обележавања крсне славе града Требиња и Саборног храма – Светог Преображења Господњег, које су 18. и 19. августа организовали Град Требиње и Српска православна црквена општина.

Програм је започео уочи празника, 18. августа, свечаним отварањем културне манифестације „Херцег фест“ на Тргу слободе, празничним вечерњим богослужењем у Саборном храму и културно-уметничким програмом у Музеју Херцеговине. Централни део обележавања уследио је на сам дан празника, 19. августа, када је служена Света архијерејска литургија, обављено ломљење славског колача и положено цвеће на Споменик браниоцима Требиња, у знак захвалности и вечног поштовања према жртвама које су положиле животе за отаџбину. 

Током свечане седнице Скупштине града, одржане у присуству званичника Републике Српске, представника Српске православне цркве и гостију из Србије, заменик градоначелника Ђурађ Јакшић обратио се присутнима, нагласивши дубоку повезаност српског народа с обе стране Дрине. 

– Братске везе између Новог Сада и Требиња, између Србије и Републике Српске, нису само административна или протоколарна питања, оне су темељ нашег националног јединства. Дух заједништва који овде осећамо није само симбол вере, већ и снажан подсетник да је српски народ један и нераздвојив. У временима када се многе вредности доводе у питање, наша је обавеза да чувамо, бранимо и негујемо оно што нас вековима обликује као народ, а то су слободарство, достојанство и љубав према отаџбини – поручио је Јакшић. 

Он је додао да сарадња градова и институција са обе стране Дрине има и стратешки значај, не само за очување српског културног простора, већ и за јачање економских, образовних и културних веза, које треба да буду мостови новог српског јединства.

ђурађ јакшић
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Пише:
Дневник
Нови Сад
