НИКОЛА ЈОВИЋ: "Морамо да изгледамо боље"; ВАЊА МАРИНКОВИЋ: "Да се опасуљимо после овакве утакмице"
Српски репрезентативац Никола Јовић је изнео утиске после друге победе на Еуробаскету у Риги.
Србија има максимала учинак после два меча, славила је против Португала са 80:69, после једне тешке "рововске" борбе.
Јовић је истакао да екипа није изгледала најбоље, али да је победа јако битна.
"На крају је ова победа је јако битна, иако нисмо изгледали најбоље, на крају се рачуна ко је победио. Ушли смо слабо у утакмицу, Португалци су ушли сјајно и извукли најбоље из нас, ми као да нисмо ушли спремни. Имали смо добар тренинг, само нешто није кликнуло. Изгледали смо сјајно на припремама и прву утакмицу овде. Било је очекивано да на некој утакмици не изгледамо најбоље од почетка. Надам се да је ово једина, морамо да изгледамо боље, морамо да играмо боље и да одиграмо у нашем ритму."
Истакао је Јовић и да Србија има само два сата мање за одмор и да је то фактички исто за обе екипе.
"И њима је, и они су два сата, имали су густу утакмицу, биће добра утакмица, морамо само да изгледамо боље. Мислим да је сваки дан, сваки тренинг нова лекција, морамо да будемо бољи и чвршћи од почетка. Ако изгледамо тако од почетка, онда и другима дајемо до знања да није лако са нама", рекао је Јовић.
Кошаркаш Србије Вања Маринковић био је свестан проблема на дуелу против Португала, који је Србија добила са 80:69.
"Почели смо јако нервозно са искључењем Петрушева. Опет боље што је дошла оваква нека утакмица сада, да се мало опасуљимо, да није свака утакмица по 20 или 30 разлике, него да треба пуно да радимо за победу. Јако, јако нервозно смо играли меч до самог краја, али и тако смо показали да можемо да остваримо победу", сматра Маринковић.
У првом полувремену није било фаулова, да ли је то део тактите или нервозе?
"Уопште нисмо о томе размишљали, два фаулова за полувреме је права катастрофа. Мислим да су они то искористили, отварали неке отворене шутеве".
Друго полувреме је било доста боље
"Јесте, спустили смо се на земљу, радили боље и јаче и колико толико лагано добили".
Мање од 24 сата до наредне утакмице, која је Летонија.
"Сигурно ће бити теже него данас, биће пуна хала. Добар тест за нас, да се спремимо за наредну фазу".