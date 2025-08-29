СРБИЈА ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕНУ ПРОТИВ ПОРТУГАЛИЈЕ: Али, не тече игра "орлова" како треба, Петрушев искључен на почетку
Кошаркаши Србије после две четвртине воде са 43:33 у другом колу А групе на Европском првенству воде против Португалије.
Већ у петом минуту после тројке Николе Јовића на асистенцију Јокића, далеко од лопте Брито се гради са Петрушевим. Португалски играч је први кренуо лактом у српског крилног центра који му се одужио ударцем у стомак. Судије су после прегледања снимка пресудиле да је Петрушев искључен.
Држала се добро Португалија у првој деоници и била у егалу са Србијом већ део овог периода игре. Али, како је четвртина одмицала Србија је повећавала разлику и на крају водила са 23:19.
Наставила је Србија да се надиграва са Португалијом и у другој четвртини. Србија је успела да се одлепи и поведе са девет разлике, али су ривали ипак држали прикључак. Успели су чак да смање на 26:28, што је натерало Пешића да узме тајм аут. Не функционише добро наша одбрана, па је на 5,46 до краја овог периода игре после тројке Португалаца било 29:30.
Брза и атипична игра Португалаца не даје прилику српским играчима да чине "паметне" или икакве фаулове. Непредвидиве индивидуалне кретње и шутеви Португалаца збуњују и гледаоце и ривале.Онда је капитен Богдановић преузео ствари у своје руке. Решава нападе Србије кад долази до проблема. Пет поена заредом, укључујући далеку тројку. До краја 43:33 за Србију на полувремену.
Нисмо успели да одговоримо у првом полувремену на њихову чврстину, као да смо збуњени одим што они показују.
Србија и Португалија су се први пут сусреле. Није ни било много прилике да се надмећу на терену, с обзиром да Португалија никад није учествовала ни на Олимпијским играма, ни на Мундобаскету, а на Евробаскету тек 1951, 2007, 2011. и сад. Квалитет екипе, кошаркашка култура, па и раздаљина утицали су на то да чак нема ни пријатељским дуела са Србијом.