СРБИЈА ВОДИ НА ПОЛУВРЕМЕНУ ПРОТИВ ПОРТУГАЛИЈЕ: Али, не тече игра "орлова" како треба, Петрушев искључен на почетку

29.08.2025. 20:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
bogdanovic
Фото: fiba.basketball

Кошаркаши Србије после две четвртине воде са 43:33 у другом колу А групе на Европском првенству воде против Португалије.

Већ у петом минуту после тројке Николе Јовића на асистенцију Јокића, далеко од лопте Брито се гради са Петрушевим. Португалски играч је први кренуо лактом у српског крилног центра који му се одужио ударцем у стомак. Судије су после прегледања снимка пресудиле да је Петрушев искључен.

Држала се добро Португалија у првој деоници и била у егалу са Србијом већ део овог периода игре. Али, како је четвртина одмицала Србија је повећавала разлику и на крају водила са 23:19.

Наставила је Србија да се надиграва са Португалијом и у другој четвртини. Србија је успела да се одлепи и поведе са девет разлике, али су ривали ипак држали прикључак. Успели су чак да смање на 26:28, што је натерало Пешића да узме тајм аут. Не функционише добро наша одбрана, па је на 5,46 до краја овог периода игре после тројке Португалаца било 29:30.

Брза и атипична игра Португалаца не даје прилику српским играчима да чине "паметне" или икакве фаулове. Непредвидиве индивидуалне кретње и шутеви Португалаца збуњују и гледаоце и ривале.Онда је капитен Богдановић преузео ствари у своје руке. Решава нападе Србије кад долази до проблема. Пет поена заредом, укључујући далеку тројку. До краја 43:33 за Србију на полувремену.

Нисмо успели да одговоримо у првом полувремену на њихову чврстину, као да смо збуњени одим што они показују.

Србија и Португалија су се први пут сусреле. Није ни било много прилике да се надмећу на терену, с обзиром да Португалија никад није учествовала ни на Олимпијским играма, ни на Мундобаскету, а на Евробаскету тек 1951, 2007, 2011. и сад. Квалитет екипе, кошаркашка култура, па и раздаљина утицали су на то да чак нема ни пријатељским дуела са Србијом.

Евробаскет кошаркаши србије португалија
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
