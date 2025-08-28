„ОРЛОВИ“ ПРЕД ПОРТУГАЛИЈУ – Мицић: Имамо велики фонд играча; Добрић: Још нисмо показали максимум
Кошаркаши Србије играће у петак од 20.15 часова против Португалије у другом колу групе А на Европском првенству.
Репрезентативац Василије Мицић изјавио је да "орлови" имају велики фонд играча и додао да ће свакој утакмици приступити на прави начин.
Србија је у среду у првом колу савладала Естонију резултатом 98:64.
– Распоред нам је био добар од почетка јер имамо времена и кроз утакмице и тренинге да уђемо у ритам. Тешко је играти две утакмице заредом, а то је типично у кошарци данас. Имамо велики фонд играча и мислим да ћемо свакој утакмици приступити на прави начин – рекао је Мицић новинарима.
Он је навео да се труди да буде 100 одсто спреман након повреде.
– Најважније је да је све зацелило, кондиција је посебна категорија и на томе се трудим да се вратим. Мени такмичарски набој недостаје. У НБА где год сам био више је био развојни тим и ноншалантно се играло, а сада све изгледа као на живот и смрт. Мени све ово значи и даје ми стимуланс да изгарам. Шест месеци нисам играо. Сада се радујем свакој утакмици – изјавио је Мицић.
Кошаркаш Србије Огњен Добрић рекао је да очекује тешке мечеве против Португалије и Летоније у петак и суботу.
– Очекивали смо победу против Естоније, то се није доводило у питање јер знамо наше квалитете, а пробали смо да искористимо све и да напредујемо да будемо бољи у наредним мечевима. Овај тренинг ће послужити и за Португал и за Летонију јер су две утакмице у два дана и биће то изузетно тешки мечеви. Играју добро, са много енергије и предвођени су НБА центром. Још нисмо показали максимум, можемо још боље и надам се да ће наша игра расти – изјавио је Добрић.
Он је навео да је важно да се минутажа равноправно распореди како би екипа била спремна до краја такмичења.
– Да, једноставно мора тако. Такво је такмичење. Има девет утакмица у две недеље и поготово због момака који ће изнети кључне утакмице и другу фазу. Много утакмица, тело мора бити спремно као глава. Расподељивање минутаже ће бити важно, као против Естоније и надам се да ће бити тако и против Португала и Летоније – истакао је Добрић.