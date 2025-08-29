clear sky
21°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) КАРИЈЕВИ ПУЛЕНИ Ево како су Пешићу репрезентативци честитали 76. рођендан- Било је загревања, торте и песмице: "Коуч, све најбоље"

29.08.2025. 08:03 08:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
кари
Фото: Screenshot Instagram kssrbije

Селектор кошаркашке репрезентације Србије Светислав Пешић Кари јуче је прославио 76. рођендан

Диван дан прославио је са својим пуленима, који нису остали дужни свом тренеру.

Момци из репрезентације су донели торту са кошаркашком лоптом и прскалицом, док у позадини Пешић није скидао осмех јер је слушао дирљиве поруке породице и пријатеља.

Онда је уследила рођенданска песмица, а како је све изгледало, погледајте у наставку вести:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Евробаскет кошаркаши србије репрезентација
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај