(ВИДЕО) КАРИЈЕВИ ПУЛЕНИ Ево како су Пешићу репрезентативци честитали 76. рођендан- Било је загревања, торте и песмице: "Коуч, све најбоље"
29.08.2025. 08:03 08:14
Селектор кошаркашке репрезентације Србије Светислав Пешић Кари јуче је прославио 76. рођендан
Диван дан прославио је са својим пуленима, који нису остали дужни свом тренеру.
Момци из репрезентације су донели торту са кошаркашком лоптом и прскалицом, док у позадини Пешић није скидао осмех јер је слушао дирљиве поруке породице и пријатеља.
Онда је уследила рођенданска песмица, а како је све изгледало, погледајте у наставку вести: