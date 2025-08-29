СЕЛЕКТОР ПОРТУГАЛИЈЕ МАРИО ГОМЕШ: "Србија је Србија"; ДИОГО БРИТО: "Петрушев ме ударио песницом у стомак"
Марио Гомеш, селектор Португала, разговарао је са новинарима на конференцији за медије после утакмице против Србије.
Након убедљиве победе над Естонијом, кошаркаши Србије су савладали Португалце (80:69). "Орлови" имају 2-0 у групи А, док је репрезентација Португала на скору 1-1 после два одиграна кола. Србија је овога пута убедљиво славила и своје виђење утакмице дао је селектор Португала, Марио Гомеш:
"Кратко, срећан сам због тима јер смо показали компетитивност против најбољег тима у Европи и другог најбољег на свету. Нисам срећан што смо изгубили јер то није могуће. Србија је Србија, а Португал је Португал. Ми смо спремни да играмо на овом нивоу и да се такмичимо са свима. Могли смо да будемо и бољи. Посебно у шуту за два јер смо промашили неколико лаких шутева у контри а од тога нема лакшег шута. На крају сам веома срећан због тима", рекао је Гомеш.
Упитан је како је Србија зауставила Кету.
"Нимијас нема физички предност као што је имао против Чешке. Мислим да су одрадили добар посао против њега и добро га бранили, а ми смо имали неке шансе да му даму лопту и нисмо то урадили. Није лопта отишла у рекет колико је могла. Такође, морамо да водимо рачуна о његовом здрављу. Он би требало да одигра више минута, али водили смо рачуна о њему јер се још увек није потпуно опоравио од повреде колена. Био је то микс свих ових фактора и Србија је одрадила добро свој део посла", закључио је Гомеш.
Диого Брито, кошаркаш Португала, изнео је утиске после меча другог кола Евробаскета против Србије.
Португалци су пружили већи отпор него што се очекивало против фаворизованог противника, али су на крају доживели пораз.
"Срећан сам због нашег става и наступа против веома доброг тима. То морамо да урадимо и у наредним утакмицама. Имали смо сушу са поенима, а на крају имали ризичке грешке што нас је Србија натерала да платимо. Данас смо постали бољи тим и срећан сам због начина на који смо одиграли", изјавио је Брито.
Осврнуо се на окршај против Филипа Петрушева.
"Заградио сам скок веома јако. Мислим да је то кошаркашки потез. Он није поступио тако и ударио ме песницом у стомак. То је одлука судија, али ја бих волео да су стври биле другачије", објаснио је плејмејкер Португала.