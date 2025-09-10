Навијачи БиХ вређали Арнаутовића
10.09.2025. 14:16 14:29
Коментари (0)
Навијачи фубалске репрезентације Босне и Херцеговине су вређали играча Црвене звезде Марка Арнаутовића.
Аустрија је савладала Босну и Херцеговину са 2:1 у Зеници, а фрустрацију због пораза су навијачи исказали вређањем Арнаутовића.
По завршетку меча, док су репрезентативци Аустрије ишли као свлачионици, са трибине где су смештени најватренији навијачи БиХ зачули су се повици: "Пи… циганска".
Арнаутовић се није обазирао на увреде већ је игнорисао.
Аустрија је остварила све четири победе у квалификацијама за Светско првенство, савладал је Румунију, Кипар, Сан Марино и Босну и Херцеговину.
Има 12 бодова, колико и БиХ, али уз утакмицу мање и на добром је путу ка Светском првенству у САД.