РАФАЛНА ПУЦЊАВА У СЛОВЕНИЈИ Специјалне јединице интервенишу у ромском насељу у Новом Месту
НОВО МЕСТО: Словеначка полиција је саопштила да је у Новом Месту синоћ примила више дојава о пуцњави у насељу Брезје и да се чуло неколико појединачних и рафалних хитаца.
„На лице места послали смо више полицијских патрола, припаднике специјалне полицијске јединице. Полиција активно прикупља информације са циљем обезбеђења места злочина и проналажења починилаца. Полицијске активности су интензивно у току“, саопштила је Полицијска управа Ново Место.
Градоначелник Новог Места Грегор Мацедони је саопштио да је, према незваничним информацијама, у два ромска насеља, у Жабјаку и Шмихелу, синоћ дошло до рафалне пуцњаве на отвореном.
"Нажалост, ово је једна од редовних пракси у нашем граду. Надам се да ће полиција спречити поседовање оружја. Више пута сам последњих дана коментарисао да престанемо да плашимо оне који само позивају на неку врсту наоружања, заправо имамо превише оружја и оружје треба склонити из домашаја и неуравнотежених људи и, наравно, из домашаја деце “, рекао је Мацедони, преноси РТ Словенија.
Према извештајима словеначких медија, директор Полицијске управе Ново Место, Игор Јуршич, потврдио је да истражују прекршај у ромском насељу Пот в гај у Шмихелу, где су контејнери постављени на коловоз, и да су тамо послати полицајци из специјалне полицијске јединице.
Словеначки премијер Роберт Голоб најавио је раније увођење "радикалних мера" ради решавања проблема у вези са ромском заједницом на југоистоку земље, након што је у ноћи између суботе и недеље један припадник ромске заједнице усмртио 48-годишњег мештанина.
Због тог насилног напада, јуче се неколико хиљада демонстраната окупило на главном тргу у Новом Месту док је трајала ванредна седница општинског већа, којој су присуствовали премијер Голоб и четири министра.