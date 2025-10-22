ТРЕСЛО СЕ У КОМШИЛУКУ Земљотрес јачине 4,2 степена погодио Румунију
Земљотрес магнитуде 4,2 степена Рихтера забележен је у среду, 22. октобра 2025 у 09.23 часова, на подручју Румуније.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 45.8736 и дужине 26.7166, близу места Тулнича.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 90 километара испод површине земље.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.