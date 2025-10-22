overcast clouds
12°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРЕСЛО СЕ У КОМШИЛУКУ Земљотрес јачине 4,2 степена погодио Румунију

22.10.2025. 09:36 09:48
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
Земљотрес
Фото: Илустрација/ Canva

Земљотрес магнитуде 4,2 степена Рихтера забележен је у среду, 22. октобра 2025 у 09.23 часова, на подручју Румуније.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 45.8736 и дужине 26.7166, близу места Тулнича.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 90 километара испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

земљотрес румунија
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај