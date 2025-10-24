moderate rain
10°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

После свађе, двојица мушкараца отишла кућама ЈЕДАН СЕ ВРАТИО НАОРУЖАН Ухапшен ОСУМЊИЧЕНИ ЗА ИНЦИДЕНТ У БАРАЈЕВУ Кућа ИЗРЕШЕТАНА, остале рупе од метака

24.10.2025. 18:22 18:25
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Полиција у Барајеву ухапсила је, како сазнаје Телеграф, мушкарца који се сумњичи да је у четвртак увече, након расправе испред једне продавнице, пуцао у кућу М. С., а најмање један хитац завршио је у зиду породичног дома.

Инцидент се, подсетимо, догодио у вечерњим часовима, када је између двојице мушкараца избила вербална расправа испред продавнице у Барајеву!

Подсећамо, њих двојица су се расправљали, а по завршетку свађе један од њих се удаљио и отишао кући. 
 

Међутим, други је такође отишао кући, али по оружје. Вратио се, наоружан пиштољем и дошао испред куће мушкарца М. С., с којим се посвађао. Тада је почео да пуца у правцу објекта.
 

На кући су остале видљиве рупе од метака, али, према досадашњим подацима, срећом нико није повређен. Нападач је након пуцњаве побегао у непознатом правцу.

Полиција је одмах изашла на лице места, обезбедила простор и блокирала излазе из Барајева.

Према незваничним информацијама, приликом хапшења код њега је пронађено и оружје за које се сумња да је коришћено у пуцњави.

Истрага је у току, пише Телеграф.
 

пуцњава из оружја Пуцњава барајево
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПУЦЊАВА У БАРАЈЕВУ Након СВАЂЕ ДВОЈИЦЕ МУШКАРАЦА испред продавнице, један ОТИШАО КУЋИ ПО ПИШТОЉ, вратио се и пуцао! ЈАКЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СНАГЕ НА ТЕРЕНУ
Najnovija policija

ПУЦЊАВА У БАРАЈЕВУ Након СВАЂЕ ДВОЈИЦЕ МУШКАРАЦА испред продавнице, један ОТИШАО КУЋИ ПО ПИШТОЉ, вратио се и пуцао! ЈАКЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СНАГЕ НА ТЕРЕНУ

23.10.2025. 22:04 22:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај