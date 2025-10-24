После свађе, двојица мушкараца отишла кућама ЈЕДАН СЕ ВРАТИО НАОРУЖАН Ухапшен ОСУМЊИЧЕНИ ЗА ИНЦИДЕНТ У БАРАЈЕВУ Кућа ИЗРЕШЕТАНА, остале рупе од метака
Полиција у Барајеву ухапсила је, како сазнаје Телеграф, мушкарца који се сумњичи да је у четвртак увече, након расправе испред једне продавнице, пуцао у кућу М. С., а најмање један хитац завршио је у зиду породичног дома.
Инцидент се, подсетимо, догодио у вечерњим часовима, када је између двојице мушкараца избила вербална расправа испред продавнице у Барајеву!
Подсећамо, њих двојица су се расправљали, а по завршетку свађе један од њих се удаљио и отишао кући.
Међутим, други је такође отишао кући, али по оружје. Вратио се, наоружан пиштољем и дошао испред куће мушкарца М. С., с којим се посвађао. Тада је почео да пуца у правцу објекта.
На кући су остале видљиве рупе од метака, али, према досадашњим подацима, срећом нико није повређен. Нападач је након пуцњаве побегао у непознатом правцу.
Полиција је одмах изашла на лице места, обезбедила простор и блокирала излазе из Барајева.
Према незваничним информацијама, приликом хапшења код њега је пронађено и оружје за које се сумња да је коришћено у пуцњави.
Истрага је у току, пише Телеграф.