moderate rain
10°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВИ СПОР У ХРВАТСКОМ САБОРУ ОКО ЈАСЕНОВЦА Десница тврди да су бројке пренадуване, СДП тражи забрану расправе о томе

24.10.2025. 18:15 18:27
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
jasenovac dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

ЗАГРЕБ: Посланик најмлађе парламентарне странке у хрватском сабору Игор Петернел (ДОМиНО) оценио је срамотним захтев за забрану одржавања округлог стола о усташком логору у Јасеновц.

Одржавање округлог стола о Јасеновцу најавиле су странке ДОМиНО и Хрватски суверенисти, а забрану је затражио писмом од председника Хрватског сабора председник најутицајније опозиционе СДП Синиша Хадаш Дончић.

Округли сто на тему "Научни приступ истраживању жртава Јасеновца" требало би да се одржи у Хрватском сабору за четири дана. 

Петернел каже да је тражење "забране разговора" срамота.

"Да се тражи забрана јавне расправе о нечему што је свакако спор, а знамо да је споран број жртава у Јасеновцу", рекао је Петернел на конференцији за новинаре у Хрватском сабору.

Уз то, оценио је да је Хрватска "годинама талац тих пренадуваних бројки".

Петернел је рекао и да је писмо Синише Хајдаша Дончића показатељ шта би се у Хрватској догађало да је данас на власти коалиција СДП-а и Можемо.

Петернел је појаснио да ће на округлом столу бити изнети научни погледи на догађања у логору Јасеновац и на број жртава у њему, пренела је Хина.

Најавио је да ће на округлом столу учествовати научник и истраживач Никола Банић, аутор три историјске књиге о Јасеновцу Игор Вукић и историчар књижевности Слободан Просперов Новак.

Странка ДОМиНО настала је распадом Домовинског покрета након што је на страначким изборима лидерску позицију поново освојио Иван Пенава, а противкандидат му је био Марио Радић.

Домовински покрет се распао крајем августа прошле године након чега је Радић са још неким колегама из тог покрета основао ДОМиНО.

јасеновац расправа Хрватска
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„НОВО ПОНИЖЕЊЕ СРБА У ХРВАТСКОЈ“ Жарковић: Уклањање српских надгробних споменика је трагедија
groblje

„НОВО ПОНИЖЕЊЕ СРБА У ХРВАТСКОЈ“ Жарковић: Уклањање српских надгробних споменика је трагедија

22.10.2025. 12:45 12:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај