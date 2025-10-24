НОВИ СПОР У ХРВАТСКОМ САБОРУ ОКО ЈАСЕНОВЦА Десница тврди да су бројке пренадуване, СДП тражи забрану расправе о томе
ЗАГРЕБ: Посланик најмлађе парламентарне странке у хрватском сабору Игор Петернел (ДОМиНО) оценио је срамотним захтев за забрану одржавања округлог стола о усташком логору у Јасеновц.
Одржавање округлог стола о Јасеновцу најавиле су странке ДОМиНО и Хрватски суверенисти, а забрану је затражио писмом од председника Хрватског сабора председник најутицајније опозиционе СДП Синиша Хадаш Дончић.
Округли сто на тему "Научни приступ истраживању жртава Јасеновца" требало би да се одржи у Хрватском сабору за четири дана.
Петернел каже да је тражење "забране разговора" срамота.
"Да се тражи забрана јавне расправе о нечему што је свакако спор, а знамо да је споран број жртава у Јасеновцу", рекао је Петернел на конференцији за новинаре у Хрватском сабору.
Уз то, оценио је да је Хрватска "годинама талац тих пренадуваних бројки".
Петернел је рекао и да је писмо Синише Хајдаша Дончића показатељ шта би се у Хрватској догађало да је данас на власти коалиција СДП-а и Можемо.
Петернел је појаснио да ће на округлом столу бити изнети научни погледи на догађања у логору Јасеновац и на број жртава у њему, пренела је Хина.
Најавио је да ће на округлом столу учествовати научник и истраживач Никола Банић, аутор три историјске књиге о Јасеновцу Игор Вукић и историчар књижевности Слободан Просперов Новак.
Странка ДОМиНО настала је распадом Домовинског покрета након што је на страначким изборима лидерску позицију поново освојио Иван Пенава, а противкандидат му је био Марио Радић.
Домовински покрет се распао крајем августа прошле године након чега је Радић са још неким колегама из тог покрета основао ДОМиНО.