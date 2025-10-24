ВЕЛИКИ БРАТ ТЕ ПОСМАТРА Шири се употреба технологије препознавања лица у САД за ПРАЋЕЊЕ СТРАНАЦА НА ГРАНИЦИ
Сједињене Америчке Државе прошириће употребу технологије препознавања лица за праћење страних држављана који улазе и напуштају земљу, у циљу борбе против прекорачења боравка по визи и фалсификовања пасоша, наводи се у владином документу објављеном данас.
Нова уредба омогућиће америчким граничним властима да захтевају фотографисање странаца на аеродромима, морским лукама, копненим прелазима и другим тачкама изласка из земље, чиме се проширује ранији пилот-пројекат, пренео је Ројтерс.
Према прописима који ступају на снагу 26. децембра, власти ће моћи да захтевају и друге биометријске податке, попут отисака прстију или ДНК узорака.
Уредба такође предвиђа да технологија препознавања лица може да се примењује и на деци млађој од 14 година и старијима од 79 година, који су до сада били изузети.
Оштрије мере на граници део су ширег напора председника Доналда Трампа да сузбије илегалну имиграцију, појашњава Ројтерс.
Америчка царина и гранична служба (ЦБП) већ користи технологију препознавања лица за све комерцијалне авио-улазке, док се за евидентирање излазака примењује само на одређеним локацијама.
ЦБП процењује да би потпуни биометријски систем могао бити уведен на свим аеродромима и морским лукама у наредне три до пет година.