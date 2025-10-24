Хорор у селу! МУШКАРАЦ БАЦИО СТАРИЈУ ЖЕНУ У БУНАР Преживела захваљујући храбрости комшија: „Како сам остала жива, зна само Бог!“
Полиција истражује мушкарца (45) који је у околини Загреба зграбио жену (67) и бацио је у бунар.
Њу су спасили комшије. Жена је била у болници и има модрице по телу. "Тешко ми је бити код куће и гледати тај бунар", каже несрећна жена.
"Ушао је у моје двориште, нешто је причао. Он иначе тешко говори и нисам обраћала пажњу. Нешто сам радила, била сам му окренута леђима. Човек се залетео, зграбио ме и бацио у бунар. Срећа па је мој комшија налетео и спасио ме", рекла је жена (67) коју је мушкарац (45) у Лоњици крај Врбовца у среду, 22. октобра, око 17:30 сати убацио у бунар.
Срећа је била и у томе што је у бунару било мало воде, што је ублажило пад.
Након што ју је бацио, нападач је на њу побацао сво смеће из њене канте, па чак и црепове које је нашао у дворишту.
"Била сам унутра негде пола сата. Комшија је налетео по нешто јер је то наш заједнички бунар. Кад је видео мене унутра, скоро му је стало срце, скоро је доживео инфаркт. Не можеш ти из бунара сам, није ме могао извући, него су му помогла још двојица. Они га нису ни пријавили, ово је село, сви се неког боје", наставља жена, која је догађај пријавила полицији.
У четвртак се вратила кући из болнице. Има модрице по целом телу - на колену, ногама, рукама, а замотана јој је и глава.
"Сад сам дошла из болнице. Како сам преживела, зна само Бог. Како ме је бацио, нисам пала ни на ноге ни на главу него са стране", описује жена.
Додаје да је нападач раније знао којим путем долазити; два-три пута су разменили неколико речи. Никад није био безобразан ни агресиван. Каже да мушкарац има одређених психичких проблема, о чему она није знала јер није дуго у месту, а нико из комшилука је на то није упозорио нити јој рекао. Жена је рекла да је дошла на аутобуску станицу како не би морала да буде код куће и гледа бунар.
"Не могу да ходам, у болници не знају зашто. Била сам на свим прегледима, све је, као, било добро, а ја не могу да ходам. Ноге ме не држе", каже док полако идемо према својој кући и кобном бунару.
О овом несвакидашњем догађају огласила се и загребачка полиција:
"Према до сада утврђеном, у дворишту се 45-годишњак физички сукобио са 67-годишњакињом, након чега ју је бацио у бунар дубине 6 метара испуњен водом до висине 140 центиметара од горњег руба бетонског окна и оставио без пружања помоћи све до доласка комшије. Лекарска помоћ пружена јој је у Клиничкој болници Дубрава, где је утврђено да је лакше повређена. Осумњичени је ухапшен и приведен у службене просторије на криминалистичко истраживање", саопштила је полиција, која је догађај иницијално оквалификовала као покушај убиства.
Да ли ће та квалификација остати, знаће се након завршетка криминалистичког истраживања и испитивања мушкарца у надлежном тужилаштву, преноси Телеграф