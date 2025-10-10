СВЕ ОЧИ УПРТЕ У МИТРОГОЛА Вратио сам се у ритам, прија ми Лесковац
ЛЕСКОВАЦ: Капитен фудбалске репрезентације Србије Александар Митровић рекао је пред меч против Албаније да "орлови" у Лесковцу имају све позитивне резултате и да се нада да ће се тај низ наставити и сутра.
Митровић се дуго мучио са повредом, али је коначно потпуно спреман.
"Добро се осећам после те повреде која ме је мучила, одиграо сам од тада пет, шест мечева, вратио сам се у ритам, дошли су голови и асистенције и добра игра. Вратио сам се, добро се осећам, надам се да ћу сутра да наставим форму ако добијем прилику да играм. Надам се да ћу бити на терену и да ћу помоћи екипи", рекао је капитен "орлова", који је дао три гола и уписао две асистенције за катарски Ал Рајан претходног месеца.
Капитен се радује што се утакмица игра на стадиону "Дубочица".
"Прија ми Лесковац, јер ту дајем голове. Целој екипи прија Ниш, Лесковац, стадион, атмосфера... Од тренутка кад стигнемо, до тренутка кад се враћамо. Имамо подршку до задњег звиждука... Мечеви као што су против Данске, где нисмо победили, а добили смо аплаузе. Јако нам прија да играмо овде. Имамо у Лесковцу све позитивне резултате, надамо се да ћемо наставити низ", истакао је Митровић.