КАЛИНИЋ ОТКРИО РЕЦЕПТ ЗА СЛАВНИ РЕАЛ: У последњих 15 година важе ове ствари
Кошаркаш Црвене звезде Никола Калинић изјавио је у Београду да очекује тежак меч против мадридског Реала у петом колу Евролиге.
Утакмица између Црвене звезде и Реала биће одиграна у петак од 19 часова у Београдској арени.
– Очекујемо тешку утакмицу, играју чврсто, прилично физички захтевно, прљаво... Желимо да пренесемо енергију из прошле утакмице, да будемо у ритму. Мање-више су то ствари које важе за Реал у последњих 15 година. Пуно пик енд рола са Едијем Таваресом, који је изузетно незгодан. Марио Хезоња игра сјајно, сви момци који су дошли шутирају сјајно, омогућавају Таваресу и капацитету да играју из рекета. Спремамо утакмицу, играмо нон-стоп, на два-три дана. То је ритам на који смо навикли, знамо како да се припремимо – рекао је Калинић у обраћању новинарима.
Кошаркаши Реала су у прва четири кола Евролиге забележили три победе и један пораз, док Звезда има скор 2/2.
– Њихова величина је импозантна, то сви знају. Покушаћемо да их извучемо, да играмо брзо, да не дозволимо да се поставе у одбрани. У нападу живе од скока у офанзиви, због тога добијају неке тешке утакмице. Мораћемо то да зауставимо – навео је кошаркаш Звезде.
Калинић је рекао да његов тим напредује и да резултати заједничког рада полако долазе на наплату.
– Има доста ствари које долазе из навике, ко шта воли да ради, како се понашамо у одређеним ситуацијама. Припреме можда и нисмо одрадили најбоље, али последњих седмица делује све боље и боље. Започет је добар процес – закључио је Калинић.