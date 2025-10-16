clear sky
КАЛИНИЋ ОТКРИО РЕЦЕПТ ЗА СЛАВНИ РЕАЛ: У последњих 15 година важе ове ствари

16.10.2025. 14:11 14:13
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr

Кошаркаш Црвене звезде Никола Калинић изјавио је у Београду да очекује тежак меч против мадридског Реала у петом колу Евролиге.

Утакмица између Црвене звезде и Реала биће одиграна у петак од 19 часова у Београдској арени. 

– Очекујемо тешку утакмицу, играју чврсто, прилично физички захтевно, прљаво... Желимо да пренесемо енергију из прошле утакмице, да будемо у ритму. Мање-више су то ствари које важе за Реал у последњих 15 година. Пуно пик енд рола са Едијем Таваресом, који је изузетно незгодан. Марио Хезоња игра сјајно, сви момци који су дошли шутирају сјајно, омогућавају Таваресу и капацитету да играју из рекета. Спремамо утакмицу, играмо нон-стоп, на два-три дана. То је ритам на који смо навикли, знамо како да се припремимо – рекао је Калинић у обраћању новинарима.

Кошаркаши Реала су у прва четири кола Евролиге забележили три победе и један пораз, док Звезда има скор 2/2.

– Њихова величина је импозантна, то сви знају. Покушаћемо да их извучемо, да играмо брзо, да не дозволимо да се поставе у одбрани. У нападу живе од скока у офанзиви, због тога добијају неке тешке утакмице. Мораћемо то да зауставимо – навео је кошаркаш Звезде.

Калинић је рекао да његов тим напредује и да резултати заједничког рада полако долазе на наплату.

– Има доста ствари које долазе из навике, ко шта воли да ради, како се понашамо у одређеним ситуацијама. Припреме можда и нисмо одрадили најбоље, али последњих седмица делује све боље и боље. Започет је добар процес – закључио је Калинић.

