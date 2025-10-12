ВАТЕРПОЛИСТИ ВОЈВОДИНЕ САВЛАДАЛИ СТАРИ ГРАД у Регионалној А1 лиги
Ватерполисти Војводине победили су екипу Старог града у 3. колу Регионалне А1 лиге у свом базену са 9:8.
После прве деонице резултат је био нерешен, да би у другом периоду Стари град успео да стекне вођство од 5:2. До полувремена Новосађани су са два гола успели да приђу на гол заостатка (5:4). Поново су се гости у трећој деоници одлепили на три гола разлике (7:4), али је Војводина поново ухватила прикључак, тако да је пред последњу деоницу Стари град, опет, имао минималну предност (7:6). У завршници водила се егал битка у базену. Прво је Војводина изједначила на 7:7, Стари град је поново повео са 8:7, домаћин успео опет да изједначи, да би минут и 40 секунди пре краја, најефикаснији играч Војводина на овој утакмици Милан Зелић донео победоносни погодак.
После три одиграна кола Војводина заузима треће место на табели са две победе и поразом.
Војводина - Стари град 9:8 (2:2, 2:3, 2:2, 3:1)
НОВИ САД: Базен Слана бара. Судије: Велкић и Илић. Искључења: Војводина 11, Стари град 8.
ВОЈВОДИНА: Попадић, Марић, Маричић, Теодоровић, Хрговић, Зелић 5, Блажевић 1, Тубић 2, Рандјић, Брешћански 1, Вујовић,Лекић, Богдановић, Шанталаб.
СТАРИ ГРАД: Ивановић, Асановић, Павловић, Крџалин 1, Секулић, Љубеновић 4,Штрбац, Глигоријевић, Конатар, Босић 3, Илић, Мимчиловић.
Г. Маленовић
Регионална А1 лига
Војводина - Стари град 9:8
Вукови - Земун 14:19
Наис - Београд 20:11