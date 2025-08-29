ЗВЕЗДАН ТЕРЗИЋ: Улазимо са великим амбицијама, циљ Звезде је да прође у нокаут фазу
Генерални директор Звездан Терзић рекао је да Црвена звезда улази у Лигу Европе са великим амбицијама и да је циљ да се прође у нокаут фазу.
Црвена звезда ће у Лиги Европе играти код куће против Лила, Сетика, Селте и ФЦСБ (бивше Стеауе), а гостоваће Порту, Браги, Штурму и Малмеу.
"Нема доброг и лошег жреба, увек је могло боље и горе. Негде је средина и сви противници су по мери. Ово је још једна шанса да Црвена звезда направи промоцију нашег клуба у Европи. Четири утакмице код куће, четири на страни. Имамо два представника из Португала, једног из Шпаније, једног из Француске, биће доброг фудбала сигурно. Играмо против четири шампиона, против шампиона Шведске, Аустрије, Румуније и Шкотске. Циљ Црвене звезде је да прођемо у нокаут фазу", рекао је Терзић, а преноси клупски сајт.
У Лиги Европе учествује 36 клубова. Директан пласман у нокаут фазу обезбедиће осам првопласираних клубова, док ће пласирани од 9. до 24. места у плеј-оф за осмину финала.
Дванаест последњепласираних завршавају европску сезону.
"Прогнозе и процене су да ће бити потребно 11 или 12 бодова. Важан је и распоред, који ће сутра, прекосутра изаћи. Јако је важно да избегнемо Лил у првој утакмици, да стартујемо са победом. Оно што нас радује је да смо већ девету годину заредом на великој сцени. Девету годину заредом играмо УЕФА такмичења и најважније је у спорту имати континуитет успеха. Добро смо се спремили, имамо добре играче у тиму, којем је недостајало само време у овим квалификацијама и то је судбина Црвене звезде, одласци и доласци. Неће бити више играчких промена, кадровских промена. Мислим да са великим амбицијама и са реалним могућностима улазимо у ово такмичење. Спремићемо се добро, са жељом да обрадујемо наше навијаче", закључио је Терзић.