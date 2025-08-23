clear sky
25°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗВЕЗДУ ЧЕКА ПАКАО ПРОТИВ ПАФОСА НА КИПРУ! Три дана пред меч све карте „плануле“!

23.08.2025. 13:25 13:31
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
Коментари (0)
s
Фото: youtube prinstcrin/ Arena Sport TV

Утакмица реванша плеј-офа Лиге шампиона између Пафоса и Црвене звезде изазвала је огроман интересовање, а кипарски клуб је данас званично саопштио да су све улазнице распродате чак три дана пре меча.

Капацитет стадиона у Лимасолу за ову утакмицу смањен је на око 8.500 места, а очекује се да атмосфера буде врела и наелектрисана, уз подршку домаћих навијача, али и присуство великог броја звездаша.

Црвена звезда је по регуларној квоти добила око 500 улазница, али је претпоставка да ће српских навијача бити и више, с обзиром на то да је слободна онлајн продаја била доступна и без навијачке картице Пафоса.

Утакмица је заказана за уторак од 21.00, а јасно је да ће фудбалери оба тима играти у пакленој атмосфери, пред пуним трибинама, што обећава спектакл у борби за пласман у групну фазу Лиге шампиона.

 

 

 

фк црвена звезда кипар плеј оф лиге шампиона
Извор:
(Телеграф.рс)
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај