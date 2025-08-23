ЗВЕЗДУ ЧЕКА ПАКАО ПРОТИВ ПАФОСА НА КИПРУ! Три дана пред меч све карте „плануле“!
Утакмица реванша плеј-офа Лиге шампиона између Пафоса и Црвене звезде изазвала је огроман интересовање, а кипарски клуб је данас званично саопштио да су све улазнице распродате чак три дана пре меча.
Капацитет стадиона у Лимасолу за ову утакмицу смањен је на око 8.500 места, а очекује се да атмосфера буде врела и наелектрисана, уз подршку домаћих навијача, али и присуство великог броја звездаша.
Црвена звезда је по регуларној квоти добила око 500 улазница, али је претпоставка да ће српских навијача бити и више, с обзиром на то да је слободна онлајн продаја била доступна и без навијачке картице Пафоса.
Утакмица је заказана за уторак од 21.00, а јасно је да ће фудбалери оба тима играти у пакленој атмосфери, пред пуним трибинама, што обећава спектакл у борби за пласман у групну фазу Лиге шампиона.