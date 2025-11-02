ПОЗНАТО КО ЋЕ БИТИ СЕЛЕКТОР СРБИЈЕ: Клупу кошаркашица преузима Милош Павловић
Милош Павловић биће нови селектор кошаркашица Србије.
Како преноси Меридиан спорт, Павловић ће након одласка Марине Маљковић са места селекторке женске кошаркашке репрезентације Србије, преузети ту функцију.
Додаје се да су у Кошаркашком савезу Србије (КСС) брзо реаговали како би попунили упражњено место пред предстојеће обавезе националног тима.
Истиче се да би Управни одбор КСС требало на седници у уторак да потврди именовање Милоша Павловића на позицију селектора сениорске репрезентације.
Павловић ће се одмах прихватити посла, јер Србију већ за десет дана очекују мечеви у претквалификацијама за Европско првенство 2027. године против Исланда у гостима (12. новембра) и Португалије у Београду (15. новембра).
Павловић је дугогодишњи тренер Кораћа, са којим је освајао шампионат Србије, Куп, као и АБА лигу, а претходних сезона радио је у Мађарској.
Како наредног лета сениорке немају званичне обавезе, Павловић ће, према плану Савеза, водити и младу репрезентацију Србије, коју је прошлог лета вратио у А дивизију.