Тренер женске У20 репрезентације МИЛОШ ПАВЛОВИЋ ЗАДОВОЉАН ПОВРАТКОМ У ЕЛИТУ
Женска У20 репрезентација Србије вратила се са Европског првенства Б дивизије у мађарском Мишколцу одлично обављеног посла – обезбеђен је повратак у А дивизију!
Наше девојке су освојиле друго место, пошто су биле без пораза до финала када су изгубиле од Мађарске (71:44), а домаће кошаркашице су имале велику подршку препуних трибина.
Тренер Србије Милош Павловић истиче да је задовољан целокупним утиском са турнира и сребрним медаљама.
“Примарни циљ, први и основни, остварен je – пласман у А дивизију, што је значило освајање једног од прва три места” – прича Павловић. „У једном тренутку је постојала бојазан да ће Литванија, која је домаћин женског У20 ЕП следеће године, испасти из А дивизије што би значило да само финалисти иду назад у елиту. На срећу, то се није догодило, Литванија је потпуно неочекивано играла финале А дивизије, а ми смо без обзира на то осигурали повратак уласком у финале. Нажалост, остаје мало горак укус, јер мислим да нисмо у финалној утакмици приказали све што смо могли, али нема шта да се замери девојкама. Стварно су се од првог до последњег минута турнира бориле као лавице и са те стране не само што је остварен циљ, већ смо и направили фантастичан успех. Комплетан стручни штаб је нов, доста девојака нисам лично познавао, као ни људи из стручног штаба, али смо за кратко време направили одличну атмосферу, што је резултирало овим експресним повратком у А дивизију. Желео бих да се захвалим Кошаркашком савезу Србије на сјајним условима у којима смо се припремали за ЕП и потпредседници за женску кошарку Ани Јоковић која је током турнира била уз нас.”
Да се вратимо на финале и, бар за утакмице женске кошарке, несвакидашњу атмосферу…
“Наше девојке нису навикле на такав тип утакмице и такву атмосферу. У тој дворани игра њихов прволигаш ДВТК, имају велику навијачку базу, као и фудбалске навијаче који су на финалу и направили такав амбијент. Дворана је била пуна, величанствена представа, међутим, ми смо били стегнути, а резултат на полувремену – 21:21, говори колико је било тешко и тврдо. Нажалост, Мађарице су прве успеле да дођу до своје игре и стекну осетљивију предост. Покушавали смо да се вратимо, али смо, нажалост, пропадали све више и више. На крају, остаје жал што девојке нису показале више, све оно што су показивале током целог турнира.“
Наш центар Јована Јевтовић изабрана је у најбољу петорку и добила МВП награду као најбоља играчица Европског првенства.
„Јована је, као и већина играчица, дошла из повреде. Лично сам био у комуникацији са њеним клубом и физиотерапеутом клуба, нашим стручним штабом и лекарским тимом, физиотерапеутом, кондиционим тренером… Направљен је програм по коме је негде било планирано да је вратимо из повреде и да игра по десет до 15 минута. Чак је била идеја и да евентуално неку утакмицу паузира. Међутим, кроз припремни период и тренажни процес она је јако добро напредовала и повреда је јако брзо санирана. Видели сте како је одиграла турнир, апсолутно заслужено је понела титулу МВП и изабрана у прву петорку, што су гласањем потврдили и тренери других репрезентација. И у финалној утакмици је показала таленат и квалитет који поседује. Њене индивидуалне награде су још један разлог за нашу срећу и радост, што Србија има играчицу која је доминирала током целог турнура“ – објашњава тренер женске У20 репрезентације Милош Павловић.