МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПЧЕЛАРСТВА У СУБОТУ У СОМБОРУ Главна улица пуна штандова са медом и пчелињим производима
Као колевка модерног, на науци заснованог, узгоја пчела, захваљујући пре свега Сомборцу Авраму Максимовићу, писцу првог уџбеника о пчеларству на српском језику, овдашње Удружење пчелара које и носи Максимовићево име, заказало је за суботу 30. августа, ново, 32. ро реду издање Међународног сајма пчеларства.
Манифестација, током које ће на главној градској улици бити постављено двадесетак штандова са медом и пчелињим производима, односно опремом за пчеларство, имаће своје званично отварање у осам сати ујутру, а посетиоци ће имати прилику да разгледају и снабдеју се пчелињим производима и опремом све до 18 сати.
Како најављују организатори, Удружење пчелара „Аврам Максимовић“, у оквиру пратећег програма манифестације, у великој сали Градске куће од 12 часова, ће бити одржано предавање Благоје Родића, председника Савеза пчеларских организација Војводине. Тема ће бити апитерапија, која подразумева примену пчелињих производа меда, цветног праха, прополиса у циљу очувања човековог здравља и лечења. Биће речи о употреби меда, цветног праха, прополиса, матичног млеча, пчелињег отрова и воска.