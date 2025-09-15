ТАЛЕНАТ ВОШИНЕ ШКОЛЕ – Дамјан Ђокановић дебитовао за први тим: Испунио сам сан, значи подршка навијача
Када са 17 година дебитује у првом тиму Војводине јасно је да се ради о великом таленту.
Дамјан Ђокановић почео је протеклог викенда једну велику фудбалску причу.
Деби на првенственом мечу за „стару даму“ остаће заувек уписан у тефтеру сећања талентованог фудбалера.
– Осећај је невероватан! Испунио сам свој сан и надам се да ћу имати још прилике да играм пред нашим навијачима – речи су Дамјана Ђокановића у разговору за клупски сајт.
Када су навијачи угледали Дамјана крај аут линије како се припрема да уђе на терен уследио је громогласан аплауз. Није потребно истицати колико баш сваки навијач Воше воли да види дете из омладинске школе у првом тиму.
– Значи ми подршка наших навијача и драго ми је сто су сви одушевљени. Надам се да сам оставио добар први утисак, а на мени је да играма оправдам то поверење.
Ово је тек почетак. Ђокановић жели што више минута, а зна и пут како ће да дође до њих: рад, упијање савета и максимална вера у себе. Надамо се да ускоро долази и тај први гол…
– Сматрам да сам спреман за ово што се сада дешава. Показиваћу све више и више како будем добијао шансу. Не оптерећујем се голом, битно је да екипа побеђује, а ја ћу сваки пут када добијем прилику дати 200 одсто на терену – поручио је Дамјан Ђокановић, бисер српског фудбала.
Дамјан Ђокановић игра сјајно за омладинце Војводине, а такође је члан и селекције кадетске репрезентације Србије.