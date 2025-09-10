overcast clouds
ВОШИН БИСЕР НАЈБОЉИ СТРЕЛАЦ: Боровина срушио Португал за трофеј са Србијом; Гојко Качар: Биће вођа Војводине и српског фудбала

10.09.2025. 15:18 15:26
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина

Фудбалер Војводине Срђан Боровина одиграо је две фантастичне утакмице за репрезентацију Србије (U19) и постигао четири гола.

Омладинска селекција наше државе освојила је Меморијални турнир Стеван Ћеле Вилотић”, а заслуге за то одлазе и на рачун суперталентованог нападача.

Срђан је два пута погодио у победи над Црном Гором (4:0), а онда је исти учинак поново у чудесној утакмици са Португалом (6:5). Голови у 70. и 88. минуту решили су питање победника и донели Србији пехар намењен освајачу турнира. Боровина је са четири поготка проглашен за најбољег стрелаца Меморијала “Стеван Ћеле Вилотић”.

Дан после, резимирили смо целокупан учинак са младим фудбалером, али и меч против Португала који се ретко виђа на фудбалским теренима.

– Била је то још једна тешка утакмица, као и све на турниру, али најважније је да смо завршили победом и освајањем пехара. Било је изузетно тешко када се јака селекција Португала вратила у меч, али смо тада дали апсолутно све од себе… На крају се то исплатило и дошли смо до толико жељене победе – констатује Боровина за клупски сајт.

Четири гола, од тога два против једне од најјачих селекција за узраст до 19 година, подаци који много говоре…

– Велика победа је крунисана са моја два поготка што ми наравно много значи. Једва чекам да их дајем и за први тим Војводине – не оставља никакву дилему Боровина шта нас ускоро очекује.

Гојко Качар, тренер омладинског тима “старе даме”, има лепе речи за Боровину, али и савете које много значе:

– Посвећен је фудбалу 100 одсто, сваком сегменту, ради на свом телу, улаже огроман труд на сваком тренингу и утакмици. Изузетно ми је драго када видим да му се то овако “враћа”, а иза свега тога је његова упорност и рад – каже нам Качар.

Јасно је да Срђану предстоји још јачи рад како би дошао до велике каријере.

– Желим да искористи шансу у првом тиму. Сигуран сам да ће се тек видети његов пун потенцијал и напредак који ће доћи с годинама и још јачим радом. Верујем да уз прави рад са њим на терену и ван терена можемо да добијемо једног правог вођу Војводине у наредним годинама, али и комплетног српског фудбала – рекао је млади стручњак.

фк војводина Вошин кутак фудбалери војводине
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
