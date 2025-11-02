overcast clouds
ВОЈВОДИНА НЕПОБЕДИВА У ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ ЗА ВАТЕРПОЛИСТКИЊЕ: Други пут надигран Партизан

02.11.2025. 14:06 14:30
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
savcenkoFPHO0902
Фото: Јулија Савченко, фото: Ф. Бакић

Ватерполисткиње Војводине наставиле су победнички низ у Првенству Србије.

Забележиле су шесту победу у исто толико кола у А групи и убедљиво држе прво место на табели. Новосађанке су у Београду савладале борбени састав Партизана са 15:6. Ово је друга победа изабраница Слађана Дрезгић ове сезоне над црно-белима. У првом мечу у Новом Саду било је још убедљивије (21:10).

Малој конфузији у ово дуелу допринело је и помало неискусно суђење на шта је тренер Војводина имала примедбе, па је зарадила и црвени картон. Партизан је боље отворио сусрет и повео са 3:1. Новосађанке су затим консолидовале редове и до краја првог периода стигле до изједначења - 4:4. У другој деоници ствари су дошле на своје место, Војводина је показала право лице и серијом од 5:0 побегла на 9:4 на велики одмор. При том Новосађанке су знатно појачале и одбрану не дозволивши Партизану да постигне ниједан погодак. Већ тада је било јасно да је сусрет решен. У наставку шампионке су одиграле колико је потребно да сачувају стечену предност и убележе нова три бода.

Партизан - Војводина 6:15 (4:4, 0:5, 1:2, 1:4)

БЕОГРАД: Базен СЦ "Вождовац", гледалаца: 50. судије: М. Ђорђевић и Б. Ђорђевић (Београд). Искључења: Партизан 1, Војводина 8. Петерци: Партизан 3 (3), Војводина 4 (3).

ПАРТИЗАН: Кристи, Милићев, Трмчић 3, Ајрановић, Малтов, Н. Милосављевић, Милићевић, Марковић, Анђелковић 1, Цветковић2, Мијаиловић, И. Милосављевић, Настић.

ВОЈВОДИНА: Травар, Швец 1, Лукић 2, Пејић 1, Ћорда, Амлиаева 3, Ковачевић2, Попов, Савченко 3, Жагар, Шегуља 3, Моћан, Ђурић.

Г. Маленовић

А група

Резултати, шесто коло: Партизан - Војводина 6:15, Црвена звезда - Палилула 1:12. 

1. Војводина     6              6              0              0              0              111:45   18

2. Палилула       6              4              2              0              0              69:69     12

3. Ц. звезда        6              1              5              0              0              47:75     3

4. Патизан          6              1              5              0              0              55:93     3

вк војводина Вошин кутак првенство србије Првенство Србије за ватерполисткиње
Извор:
Дневник
Пише:
Гордана Маленовић
Спорт Ватерполо
