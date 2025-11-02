ВОЈВОДИНА НЕПОБЕДИВА У ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ ЗА ВАТЕРПОЛИСТКИЊЕ: Други пут надигран Партизан
Ватерполисткиње Војводине наставиле су победнички низ у Првенству Србије.
Забележиле су шесту победу у исто толико кола у А групи и убедљиво држе прво место на табели. Новосађанке су у Београду савладале борбени састав Партизана са 15:6. Ово је друга победа изабраница Слађана Дрезгић ове сезоне над црно-белима. У првом мечу у Новом Саду било је још убедљивије (21:10).
Малој конфузији у ово дуелу допринело је и помало неискусно суђење на шта је тренер Војводина имала примедбе, па је зарадила и црвени картон. Партизан је боље отворио сусрет и повео са 3:1. Новосађанке су затим консолидовале редове и до краја првог периода стигле до изједначења - 4:4. У другој деоници ствари су дошле на своје место, Војводина је показала право лице и серијом од 5:0 побегла на 9:4 на велики одмор. При том Новосађанке су знатно појачале и одбрану не дозволивши Партизану да постигне ниједан погодак. Већ тада је било јасно да је сусрет решен. У наставку шампионке су одиграле колико је потребно да сачувају стечену предност и убележе нова три бода.
Партизан - Војводина 6:15 (4:4, 0:5, 1:2, 1:4)
БЕОГРАД: Базен СЦ "Вождовац", гледалаца: 50. судије: М. Ђорђевић и Б. Ђорђевић (Београд). Искључења: Партизан 1, Војводина 8. Петерци: Партизан 3 (3), Војводина 4 (3).
ПАРТИЗАН: Кристи, Милићев, Трмчић 3, Ајрановић, Малтов, Н. Милосављевић, Милићевић, Марковић, Анђелковић 1, Цветковић2, Мијаиловић, И. Милосављевић, Настић.
ВОЈВОДИНА: Травар, Швец 1, Лукић 2, Пејић 1, Ћорда, Амлиаева 3, Ковачевић2, Попов, Савченко 3, Жагар, Шегуља 3, Моћан, Ђурић.
Г. Маленовић
А група
Резултати, шесто коло: Партизан - Војводина 6:15, Црвена звезда - Палилула 1:12.
1. Војводина 6 6 0 0 0 111:45 18
2. Палилула 6 4 2 0 0 69:69 12
3. Ц. звезда 6 1 5 0 0 47:75 3
4. Патизан 6 1 5 0 0 55:93 3