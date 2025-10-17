clear sky
У СТУДЕНТСКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ Премијера филма „Сунце никад више”

17.10.2025. 11:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: промо

Новосадска премијера филма „Сунце никад више”, редитеља Давида Јовановића заказана је за понедељак, 20. октобар, у 20 часова у Студентском културном центру, Улица Владимира Перића Валтера 5.

Остварење је изабрано за српског кандидата за Оскара, а након пројекције биће предвиђен разговор са редитељем. 

Улаз је бесплатан.

Приказивање филма „Сунце никад више”, део је циклуса бесплатних пројекција које је покренуо СКЦНС, а публика ће имати прилику да ужива у ванвременским остварењима великих мајстора седме уметности као што су: Фелини, Чаплин, Кишловски, Трир, Линч, Каурисмаки, Варда и многих других. Програм обухвата и награђиване савремене филмове, добитнике престижних признања попут Оскара и Златне палме, као и значајна домаћа остварења.

Нови Сад
