СРПСКИ ПАРАСТОНОТЕНИСЕРИ СЕ ПРИПРЕМАЈУ ЗА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО: Брусе форму у Словенији
Парастонотенсика репрезентација Србије отпутовала је у Словенију, где ће у спортском центру Лашко наставити са припремама за Европско првенство, које је на програму крајем новембра у Шведској.
По речима Златка Кеслера, нашег прослављеног такмичара и дугогодишњег, трофејног репрезентативног селектора и тренера, његови изабраници ће у наредних десетак дана у Лашком, поред тренинга, имати и прилику да се одмере са ривалима из других земаља.
- Тамо ће у исто време да се припремају стонотенисери Словачке, Енглеске, Хрватске, Словеније, Норвешке, Финске… тако да ћемо организовати међусобне дуеле и контролне, припремне мечеве. То ће, с обзиром на чињеницу да је наша женска екипа подмлађена по одласку златних параолимпијки Бориславе Перић Ранковић и Наде Матић, много значити њиховим наследницама. Намера је да одржимо добар ритам припрема и да темпирамо форму за период од 18. до 29. новембра, када је Европско првенство у Хелсенборгу - рекао је Кеслер.
На припреме у Словенији су репрезентативке које ће учесвовати на Европском првенству: Ана Првуловић, Жељана Ристић, Сања Богуновић, Марина Минић, Зорица Попадић и Кристина Аранчић. За мушки тим наступају Митар Паликућа, Борис Стојиљковић, Младен Ћирић и Немања Ћурић, као и Горан Перлић, који ће, међутим, због повреде рамена изостати са припрема у Словенији.
Са нашим најбољим стонотенисерима, поред селектора и тренера Кеслера, радиће тренери Лазар Куртеш, Срђан Томичић, и Никола Попов.
Г. М.