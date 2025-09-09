scattered clouds
СРПСКИ ПАРАСТОНОТЕНИСЕРИ СЕ ПРИПРЕМАЈУ ЗА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО: Брусе форму у Словенији

09.09.2025. 16:30 16:32
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
kesler
Фото: Златко Кеслер, фото: Ф. Бакић

Парастонотенсика репрезентација Србије отпутовала је у Словенију, где ће у спортском центру Лашко наставити са припремама за Европско првенство, које је на програму крајем новембра у Шведској.

По речима Златка Кеслера, нашег прослављеног такмичара и дугогодишњег, трофејног репрезентативног селектора и тренера, његови изабраници ће у наредних десетак дана у Лашком, поред тренинга, имати и прилику да се одмере са ривалима из других земаља.

- Тамо ће у исто време да се припремају стонотенисери Словачке, Енглеске, Хрватске, Словеније, Норвешке, Финске… тако да ћемо организовати међусобне дуеле и контролне, припремне мечеве. То ће, с обзиром на чињеницу да је наша женска екипа подмлађена по одласку златних параолимпијки Бориславе Перић Ранковић и Наде Матић, много значити њиховим наследницама. Намера је да одржимо добар ритам припрема и да темпирамо форму за период од 18. до 29. новембра, када је Европско првенство у Хелсенборгу - рекао је Кеслер.

На припреме у Словенији су репрезентативке које ће учесвовати на Европском првенству:  Ана Првуловић, Жељана Ристић, Сања Богуновић, Марина Минић, Зорица Попадић и Кристина Аранчић. За мушки тим наступају Митар Паликућа, Борис Стојиљковић, Младен Ћирић и Немања Ћурић, као и Горан Перлић, који ће, међутим, због повреде рамена изостати са припрема у Словенији.

Са нашим најбољим стонотенисерима, поред селектора и тренера Кеслера, радиће тренери Лазар Куртеш, Срђан Томичић, и Никола Попов.

Г. М.

