ФК ПАРТИЗАН НЕЗАДОВОЉАН: Одлука да се игра у Зајечару неприхватљива
Фудбалски клуб Партизан незадовољан је одлуком Заједнице фудбалских клубова Суперлиге и Прве лиге Србије да се утакмица против ОФК Београда одигра у Зајечару.
Одабрана је та локација уместо у Старој Пазови где су "романтичари" пријављени као домаћини.
На званичном сајту Заједнице фудбалских клубова Суперлиге и Прве лиге Србије објављено је да ће меч 10. кола СЛС између ОФК Београда и Партизана бити одигран у суботу, 27. септембра од 18.30 часова у Зајечару.
Фудбалери ОФК Београда су у досадашњем делу у СЛС своје утакмице као домаћини играли у СЦ ФСС у Старој Пазови.
– Сматрамо да је одлука донета на непрофесионалан начин, без претходне консултације са ФК Партизан, што је неприхватљиво у оквирима такмичарског система који би требало да почива на принципима коректности и транспарентности. Посебно истичемо да је клуб о овој одлуци обавештен у суботу, на сам дан одигравања вечитог дербија, што додатно потврђује некоректност и непоштовање према нашем клубу – наводи се у саопштењу Партизана.
– ФК Партизан очекује да се одлуке од значаја доносе уз пуно уважавање свих клубова и уз обавезно укључивање у процес консултација, како би се очувала регуларност такмичења и интегритет српског фудбала – додаје се у саопштењу клуба из Хумске.
Фудбалери Партизана се тренутно налазе на другом месту на табели СЛС са 19 бодова, док је ОФК Београд шести са 13.