ФК ПАРТИЗАН НЕЗАДОВОЉАН: Одлука да се игра у Зајечару неприхватљива

22.09.2025. 14:27 14:29
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Фото: ФК Партизан

Фудбалски клуб Партизан незадовољан је одлуком Заједнице фудбалских клубова Суперлиге и Прве лиге Србије да се утакмица против ОФК Београда одигра у Зајечару.

Одабрана је та локација уместо у Старој Пазови где су "романтичари" пријављени као домаћини.

На званичном сајту Заједнице фудбалских клубова Суперлиге и Прве лиге Србије објављено је да ће меч 10. кола СЛС између ОФК Београда и Партизана бити одигран у суботу, 27. септембра од 18.30 часова у Зајечару.

Фудбалери ОФК Београда су у досадашњем делу у СЛС своје утакмице као домаћини играли у СЦ ФСС у Старој Пазови.

– Сматрамо да је одлука донета на непрофесионалан начин, без претходне консултације са ФК Партизан, што је неприхватљиво у оквирима такмичарског система који би требало да почива на принципима коректности и транспарентности. Посебно истичемо да је клуб о овој одлуци обавештен у суботу, на сам дан одигравања вечитог дербија, што додатно потврђује некоректност и непоштовање према нашем клубу – наводи се у саопштењу Партизана.

– ФК Партизан очекује да се одлуке од значаја доносе уз пуно уважавање свих клубова и уз обавезно укључивање у процес консултација, како би се очувала регуларност такмичења и интегритет српског фудбала – додаје се у саопштењу клуба из Хумске.

Фудбалери Партизана се тренутно налазе на другом месту на табели СЛС са 19 бодова, док је ОФК Београд шести са 13.

фк партизан суперлига фудбал офк београд
