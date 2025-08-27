СКУПШТИНА ГРАДА ПОЗВАЛА ГРАЂАНЕ ДА ПОДНЕСУ ОБРАЗЛОЖЕНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ Од данас подношење предлога за Октобарску награду и Новембарску повељу Новог Сада
НОВИ САД: Комисија за обележавање празника и доделу признања Града позвала је данас све грађане да поднесу образложене иницијативе за доделу Октобарске награде до 15. септембра и Новембарске повеље Новог Сада за 2025. годину до 1. новембра.
Иницијативе осим грађана, могу поднети и правна лица, предузећа, установе, политичке организације и други облици организовања грађана и грађанки, државни органи и органи локалне самоуправе, саопштено је из Скупштине Новог Сада.
Октобарска награда Новог Сада, додељује се поводом обележавања 23. октобра - Дана ослобођења Новог Сада, као друштвено признање за изузетне резултате у раду, дела, највиша достигнућа и остварења, постигнута у току једне или више година.
Додељује се у области привреде, друштвених и других делатности.
Октобарска награда Новог Сада се додељује грађанину или групи грађана за заједничко дело или остварења, који раде или су радили на територији Града Новог Сада, као и предузећима, установама и другим организацијама чије је седиште на територији Града.
Како је истакнуто, та награда додељује се за изузетна остварења у областима науке, културе и уметности, односно свих видова стваралаштва, публицистике и новинарства у свим облицима информисања, планирања и уређења простора и насеља, архитектуре и градитељства, проналазаштва, развоја нових технологија и усвојених нових технолошких система.
Може се доделити и за достигнућа у области унапређења и заштите животне средине, просвете и развоја школарства, спорта и постигнутих спортских резултата, здравства и здравствене заштите и социјалног и хуманитарног рада.
Октобарска награда се може посебно доделити ученику и студенту као појединцу или групи за заједничко остварење и резултате у научном или уметничком раду, као посебан вид друштвеног признања за стваралаштво младих на територији града.
Новембарска повеља Новог Сада, додељује се као друштвено признање за изузетне резултате и достигнућа у области привреде, друштвених и других делатности, поводом обележавања 9. новембра 1918. године, дана када је српска војска ослободила Нови Сад и 25. новембра 1918. године, дана када је Велика Народна Скупштина Срба, Буњеваца и других Словена Баната, Бачке и Барање, донела Одлуку о присаједињењу Војводине Краљевини Србији.
Новембарска повеља додељује се грађанину и групи грађана, предузећима, установама и другим организацијама за неговање демократских традиција и јачању заједништва грађана и грађанки Новог Сада.
Може бити додељена и за привредни развој, духовно стваралаштво, здравствену и социјалну заштиту, просвету и спорт и друге делатности, хуманитарне и добротворне активности и испољавање храбрости у ванредним ситуацијама, спасавање људских живота и спречавање материјалних штета.
Образложене иницијативе за доделу Октобарске награде и Новембарске повеље подносе се Комисији за обележавање празника и доделу признања на адресу Скупштине Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина број 2.