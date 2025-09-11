ЕВРОЛИГА СЕ ПРОШИРИЛА: Планирана још већа експанзија
Евролига ће сезону 2025/26 почети са 20 тимова, два више него претходних година, што је, како се наводи, привремено решење пре планиране веће експанзије.
Тренер Олимпије Милано Еторе Месина открио је да Евролига планира проширење на 24 тима од наредне сезоне.
"Као клуб и власници, волели бисмо да одмах пређемо на формат са 24 тима. На састанку Управног одбора Евролиге речено нам је да је 20 тимова само привремено решење за једну годину, док се чека проширење на 24 тима", рекао је Месина на конференцији за медије.
Он је објаснио и компликације овог формата.
"Сви знају да, када знаш да формат траје само једну сезону, ситуација постаје још комплекснија. Пет места за плеј-оф је већ резервисано, што оставља само једно место за директан пласман за преосталих 15 тимова.“
"Ово је реалност Евролиге: сваки тим се побољшао и сви желе да дођу до плеј-офа. На крају, тимови са највећом кохезијом, на терену и ван њега, постићи ће најбоље резултате", додао је Месина.
Сезона у Евролиги почиње 30. сетпембра.