ЕВРОЛИГА: Макаби остаје у Београду – Мицић у Бугарској

11.09.2025. 12:34 12:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Кошаркашка Евролига саопштила је да ће Макаби из Тел Авива своје утакмице као домаћин у најквалитетнијем европском клупском такмичењу наредне сезоне играти у београдској дворани "Александар Николић".

Евролига је одлучила да одобри предлог Макабија да мечеве као домаћин игра у Београду због тренутне ситуације на Блиском истоку. Клуб из Тел Авива је и претходне две сезоне био домаћин у дворани "Александар Николић".

Хапоел из Тел Авива за који ће од нове сезоне играти српски кошаркаш Василије Мицић ће своје мечеве као домаћин играти у Софији и Ботевграду.

Екипа Хапоела из Јерусалима ће наредне сезоне играти у Еврокупу, а као домаћин ће играти у београдској дворани "Ранко Жеравица".

"Евролига ће наставити да прати развој ситуације и биће у контакту са свим заинтересованим странама. У случају да се ситуација у региону нормализује објавићемо све измене", додаје се у саопштењу Евролиге.

У саопштењу се наводи да ће екипа Ефеса у првом колу Евролиге 30. септембра дочекати Макаби из Тел Авива у подгоричкој дворани "Морача" од 19.45 часова. Ефес ће три дана касније такође у Подгорици бити домаћин Хапоелу из Тел Авива од 19.30 часова у другом колу Евролиге.

У саопштењу се наводи да је ова одлука донета у договору са турском и израелском владом.

евролига евролига у кошарци домаћинство израел
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
