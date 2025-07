ЕВРОЛИГА ОБЈАВИЛА РАСПОРЕД: Партизан из Аустралије у Дубаи – Звезда чека Гудурића!

Евролига ће кренути 30. септембра и у првом колу ће Партизан гостовати Дубаију, а Црвена звезда дочекује Олимпију Милано у Београду.

Оба српска клуба ће играти 30. септембра, с тим што ће Партизан играти у 18 часова, а Звезда од 20 часова.

Тог дана ће Хапоел угостити Барселону, Ефес Макаби, а Панатинаикос Бајерн, док ће Басконија бити домаћин Олимпијакосу, а Виртус Реал Мадриду.

