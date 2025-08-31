overcast clouds
ДИНАМО ГОСТУЈЕ У СРБИЈИ ПОСЛЕ 28 ГОДИНА, Макаби чека Загрепчане у Бачкој Тополи

31.08.2025. 15:24 15:26
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

Макаби из Тел Авива ће у другом колу Лиге Европе 2. октобра дочекати загребачки Динамо у Бачкој Тополи, потврдила је данас Европска фудбалска унија (УЕФА).

Како је саопштено на сајту УЕФА, израелски клуб ће 2. октобра са почетком у 21 час бити домаћин хрватском клубу који ће тако први пут после 28 година гостовати у Србији. 

Једино гостовање Динама у Србији после распада СФР Југославије десило се 23. јула 1997. године кад је у квалификацијама за Лигу шампиона, тад под именом Кроација, изгубио од Партизана резултатом 1:0. Тадашња Кроација је међутим у реваншу победом 5:0 обезбедила пролаз даље. 

динамо загреб Бачка Топола макаби лига европе
Спорт Фудбал
