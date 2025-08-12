АРМАНД ДУПЛАНТИС ОБОРИО СВЕТСКИ РЕКОРД У СКОКУ С МОТКОМ: Шведски атлетичар поново померио границе, оборио 13. светски рекорд
Шведски атлетичар Арманд Дуплантис поставио је нови светски рекорд у скоку с мотком прескочивши 6,29 метара на митингу у Будимпешти.
Дуплантис је из другог покушаја прескочио 6,29 метара и за један центиметар поправио сопствени светски рекорд, који је поставио у јуну у Стокхолму.
Ово је 13. пут да је Дуплантис поставио светски рекорд у скоку с мотком.
Од када је 2020. године поставио свој први рекорд од 6,17 метара, Дуплантис доследно помера летвицу центиметар по центиметар.
У последњих годину дана низао је историјске скокове: на Олимпијским играма у Паризу 2024. достигао је 6,25 м, потом на митингу Дијамантске лиге у Пољској 6,26 м, а почетком 2025. у француском Клермон-Феранду и 6,27 м.
Врхунац пред Будимпешту стигао је у јуну ове године када је, пред навијачима у Шведској, подигао летвицу на 6,28 метара.
Сада је отишао и корак даље – и то на месту где су прошле године одржане Светске атлетске игре.