clear sky
29°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АРМАНД ДУПЛАНТИС ОБОРИО СВЕТСКИ РЕКОРД У СКОКУ С МОТКОМ: Шведски атлетичар поново померио границе, оборио 13. светски рекорд

12.08.2025. 20:13 20:15
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Б92
Коментари (0)
duplantis
Фото: Tanjug (Boglarka Bodnar/MTI via AP)

Шведски атлетичар Арманд Дуплантис поставио је нови светски рекорд у скоку с мотком прескочивши 6,29 метара на митингу у Будимпешти.

Дуплантис је из другог покушаја прескочио 6,29 метара и за један центиметар поправио сопствени светски рекорд, који је поставио у јуну у Стокхолму.

Ово је 13. пут да је Дуплантис поставио светски рекорд у скоку с мотком.

Од када је 2020. године поставио свој први рекорд од 6,17 метара, Дуплантис доследно помера летвицу центиметар по центиметар.

У последњих годину дана низао је историјске скокове: на Олимпијским играма у Паризу 2024. достигао је 6,25 м, потом на митингу Дијамантске лиге у Пољској 6,26 м, а почетком 2025. у француском Клермон-Феранду и 6,27 м.

Врхунац пред Будимпешту стигао је у јуну ове године када је, пред навијачима у Шведској, подигао летвицу на 6,28 метара.

Сада је отишао и корак даље – и то на месту где су прошле године одржане Светске атлетске игре.

 

арманд дуплантис светски рекорд
Извор:
Танјуг/Б92
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕСТВАРНИ ДУПЛАНТИС ОПЕТ ПОМЕРА ГРАНИЦЕ: Швеђанин оборио светски рекорд у скоку мотком, први пут пред домаћом публиком
спорт

НЕСТВАРНИ ДУПЛАНТИС ОПЕТ ПОМЕРА ГРАНИЦЕ: Швеђанин оборио светски рекорд у скоку мотком, први пут пред домаћом публиком

15.06.2025. 21:19 21:43
Волим
0
Коментар
0
Сачувај