НИШТА МЕЧКА НИТИ БЕНЏА, САМО ТРАКТОРИ И КОМБАЈНИ Србија, брале, диктира нове свадбарске трендове!

24.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
svadba
Фото: Pixabay

Уместо класичних лимузина и украшених аутомобила, млада и младожења су продефиловали кроз насеље на жутом New Holland комбајну за жито, док су их пратили трактори марке „џон дир”, сви раскошно украшени свадбарским детаљима и са српским заставама.

Снимак је објављен на Инстаграм профилу „uzivosasvadbe“, где су пратиоци одмах приметили оригиналност свадбе и коментарисали необичан призор. На снимку се види како млада у венчаници седи поред младожење на комбајну, док остали у колони, уредно у оделима, возе тракторе.

 

 

Вирални тренутак и реакције на Инстаграму

Снимак је убрзо постао виралан, а многи су се дивили домишљатости младог пара.

Коментари су били пуни одушевљења:

„Браво!“

„Е ово је већ оригинално!“

„Благо Сими, има и жену и бесне машине!“

„Не знам зашто ми је ово симпатично!“

Ипак, било је и критичких коментара:

„Кад се неко заноси и мисли да је занимљив“, гласио је један од коментара корисника којима се оваква идеја није допала.

Комбајн и трактори као хит тренд свадби у Србији

Ова оригинална свадба у Србији показује како млади парови све чешће бирају необичне и забавне начине да прославе свој велики дан. Комбајн и трактори као део свадбене колоне већ су постали вирални хит на друштвеним мрежама, потврђујући да креативност и хуморне идеје у свадбама привлаче пажњу и публике и медија.

