НИШТА МЕЧКА НИТИ БЕНЏА, САМО ТРАКТОРИ И КОМБАЈНИ Србија, брале, диктира нове свадбарске трендове!
Уместо класичних лимузина и украшених аутомобила, млада и младожења су продефиловали кроз насеље на жутом New Holland комбајну за жито, док су их пратили трактори марке „џон дир”, сви раскошно украшени свадбарским детаљима и са српским заставама.
Снимак је објављен на Инстаграм профилу „uzivosasvadbe“, где су пратиоци одмах приметили оригиналност свадбе и коментарисали необичан призор. На снимку се види како млада у венчаници седи поред младожење на комбајну, док остали у колони, уредно у оделима, возе тракторе.
Вирални тренутак и реакције на Инстаграму
Снимак је убрзо постао виралан, а многи су се дивили домишљатости младог пара.
Коментари су били пуни одушевљења:
„Браво!“
„Е ово је већ оригинално!“
„Благо Сими, има и жену и бесне машине!“
„Не знам зашто ми је ово симпатично!“
Ипак, било је и критичких коментара:
„Кад се неко заноси и мисли да је занимљив“, гласио је један од коментара корисника којима се оваква идеја није допала.
Комбајн и трактори као хит тренд свадби у Србији
Ова оригинална свадба у Србији показује како млади парови све чешће бирају необичне и забавне начине да прославе свој велики дан. Комбајн и трактори као део свадбене колоне већ су постали вирални хит на друштвеним мрежама, потврђујући да креативност и хуморне идеје у свадбама привлаче пажњу и публике и медија.