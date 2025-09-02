СВАДБА ЈЕ САМО ЗА ОДРАСЛЕ “Не доводите децу", пише на позивници која је разбеснела Србе МНОГИ НИСУ ШТЕДЕЛИ МЛАДЕНЦЕ, НЕКИ ПРЕТЕ УКАКАНИМ ПЕЛЕНАМА
Србе није тешко поделити око било које теме, али кад се у све умешају и деца, е онда настаје прави карамбол!
Зато је једна позивница за свадбу већ данима предмет жестоке полемике на мрежама. На овој позивници истакнуто је да је намењена одраслима, а родитељима је поручено да на свадбу не доводе децу!
Е онда је уследио и жустар одговор:
- Да, ладно постоје људи који ти на позивници за свадбу напишу да не доводиш децу. Као свадба је само за одрасле. Тачно би им убацио ус*ану пелену у ону кутију за коверте - одговорио је оштро револтирани мушкарац.
Међутим, полемика ту није стала. Штавише, толико се разбуктала да траје већ данима. Док једни бране право младенаца да прославу организују по свом укусу, други сматрају да је овакав захтев увредљив и непристојан.
"Не желимо дечије јурцање и вриску"
Све више парова одлучује се да на позивницама за венчање јасно назначи да је прослава намењена искључиво одраслима. За њих је то практична одлука – желе да избегну дечију грају, трчање и непланиране ситуације које би могле да наруше свечану атмосферу. Један од коментара испод објаве сликовито објашњава овај став: "Хоћу да се проведем као човек, а не да јурим децу". Поред тога, ту су и практични разлози попут ограниченог броја места и буџета, где свако додатно место представља трошак. За многе младенце, дан венчања је прилика да се опусте и прославе са пријатељима, а не да брину о томе хоће ли малишани прекинути први плес или направити неред.
"Каква је то прослава без деце?"
С друге стране, родитељи и њихови заступници оштро критикују овакве одлуке. Они сматрају да су деца неизоставан део породичних окупљања и да искључивање најмлађих нарушава смисао заједништва и слављења. Многи се осећају увређено, схватајући позив без деце као неку врсту дискриминације. За њих је организовање чувања деце за време венчања додатни терет, а овакав захтев може чак довести до тога да одбију позив. Оштра реакција аутора објаве, који је иронично поменуо остављање "усрану пелену" у кутији за коверте, најбоље илуструје револт који овај тренд изазива.
Компромис или прекид традиције?
Расправа је покренула питање да ли се традиција породичних прослава мења под утицајем модерних трендова. Иако постоје парови који праве компромис тако што организују дечји кутак са аниматором, већина и даље остаје при свом ставу. Ова полемика јасно показује како се генерацијски ставови разликују и како се појам "савршеног венчања" мења – од породичне прославе до ексклузивног догађаја само за одабране.
(Telegraf.rs)