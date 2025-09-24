moderate rain
Креће период хармоније и спокоја!

ОД 25. СЕПТЕМБРА, СВЕТЛИЈИ ДАНИ! Живот ће за ова 3 знака постати много лакши и лепши

24.09.2025. 20:18 20:28
Пише:
Дневник
Извор:
Glossy
da
Фото: freepik, ilustracija

За ова 3 знака Зодијака живот постаје много лакши након 25. септембра.

Када сунце уђе у поље Ваге, живот ће постати много лакши многима од нас. Враћа се равнотежа, а са њом идеје и нада. Ова сезона наглашава хармонију и подсећа нас да не морамо стално да будемо под стресом и да се боримо. 

Поготово за 3 знака Зодијака, ово је време помирења, када се враћамо ономе што нам је најудобније. Од 25. септембра ћемо вратити веру у себе и своју интуицију.

Под утицајем сунца у Ваги, верујемо да знамо како да живимо живот по нашим мерилима, а онда ће се све природно побољшати.

Која 3 хороскопска знака ће осетити олакшање после 25. септембра?

 

да
Фото: freepik, ilustracija

Девица

Девице, веома сте одговорни и слепо се држите те одговорности. Са сунцем у Ваги, почећете да осећате како притисак попушта. 

Равнотежа се враћа и сада је дефинитивно све много лакше, а врло брзо ћете увидети побољшања у свакодневном животу. 

Када дозволите себи да прихватите подршку, живот вам се мења из корена. И не, ово није пролазни тренутак олакшања. Тако ће бити све док му ви дозволите да се деси. 

 

Вага

Сезона Ваге је ваше златни период, а 25. септембра ћете се осећати као господар своје судбине. 

Можда ћете осетити налет оптимизма у вези са оним што следи, а та врста корачања кроз живот са инспирацијом вам одлично одговара.

Ваге, живот почиње да "ради" у вашу корист и као да на сваком кораку наилазите на "да". 

Овај период вам омогућава да се поново повежете са својим снагама. Видећете да се ваши односи побољшавају и да ваше могућности расту. Људи вас више цене током овог периода. То није само површински ниво. То је стварно.

да
Фото: freepik, ilustracija

 

Шкорпија

За Шкорпије, сезона Ваге ублажава мало оштрине и смањује интензитет који долази с тим што сте једноставно свој на своме 25. септембра. 

Ослободићете се напетости и превазићићете ветрењаче с којима сте се дуго борили.  

Ово је тренутак и када односи у вашим животима постају лакши, а пријатељства дубља. 

Оно што је досада стагнирало, сада има шансу да се развије. 

Ваш живот се побољшава јер више нисте заглављени у циклусу претераног напора. Равнотежа се враћа, а са њом долази и она врста среће која не захтева драматичну битку, пише  Glossy

