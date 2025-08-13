clear sky
НОВИ БИЗНИС МЕЂУ МЛАДЕНЦИМА Купиш карту и уживаш на туђој свадби као гост ОВО ЗАДОВОЉСТВО КОШТА ДО 5.000 ЕВРА!

13.08.2025. 16:03 16:10
Пише:
Дневник
Извор:
Euronews
Фото: Ilustracija pixabay

У Европи се појавио нови тренд међу паровима који планирају свадбу – продаја улазница непознатим особама како би покрили трошкове.

Идеја је да се поред смањења финансијског терета пружи прилика заинтересованима да уживају у слављу, као да је у питању било која журка или приредба.

Француска предузетница Катја Лекарски основала је платформу "Инвитин", која повезује парове са потенцијалним гостима спремним да плате за присуство на венчању. Замисао се родила када је њена петогодишња ћерка приметила да нису позвани на једно венчање, што је инспирисало Катју да створи сервис који би омогућио људима да учествују у овим догађајима, а паровима да покрију део трошкова.

Један од примера је пар из Француске, Женифер (48) и Пауло (50), који планирају венчање са око 100 гостију, укључујући 80 одраслих и 15 деце. Они су одлучили да путем "Инвитин" платформе позову и неколико непознатих особа.

"Није само због новца, иако ће помоћи у покривању трошкова декорације и хаљине. Такође мислимо да би могло бити забавно, јер смо екстровертни и волимо да делимо ствари", рекла је она, преноси Гуардиан

Гости који купују улазнице морају да поштују одређена правила, укључујући прикладно облачење, долазак на време, умерено конзумирање алкохола и дељење фотографија само уз дозволу домаћина. Парови имају могућност да прегледају профиле потенцијалних гостију и одлуче кога ће позвати.

Овај тренд није ограничен само на Француску. У Италији, стартуп "Wedding Привè" нуди луксузно искуство присуствовања традиционалним венчањима, које се наплаћује између 1.000 и 5.000 евра, у зависности од тога колико желе да буду укључени у церемонију.

Оснивачи Давиде Ђеновези и Лука Манели истичу да је интересовање велико, али да парови понекад гаје резерве према овој идеји. Како би осигурали да све протекне без проблема, међународни гости су у пратњи водича који преводи и објашњава дешавања током свадбе, истовремено гарантујући сигурност и приватност младенаца.

Ова пракса омогућава паровима да покрију значајан део трошкова венчања, док гостима пружа јединствено искуство да доживе различите свадбене традиције. Иако је концепт нов и може изазвати различите реакције, чини се да расте интересовање за овакве аранжмане широм Европе.

Euronews

