Њихова љубав се родила на 8. март! СЕЈДА ЈЕ ХАЛИДУ БИЛА СВЕ! Сапутница у слави и највећа подршка у најтежим тренуцима
Многе је растужила вест да је фолк певач Халид Бешлић (71) преминуо после кратке болести јетре, што је потврђено за портал "Аваза".
Његов живот није био лак - Халид Бешлић је доживео несрећу 2009. године када је повредио око и тада му оштећен вид. Пролазио је кроз тежак период, са тешким повредама костију лица, неколико операција је имао иза себе, а у тим тренуцима му је, као и сваки пут, подршка била супруга Сејда.
Читав живот је волео само једну жену са којом је добио сина Дина, а њихова љубавна прича је јединствена.
Љубавна прича Халида Бешлића
Халид и Сејда су се упознали почетком 1970. година, када је он био на почетку своје каријере, а њихов први сусрет десио им се на прослави осмог марта. Тада ју је у шали запросио и иако је деловало неозбиљно, убрзо су се венчали и започели заједнички живот.
- Жену нисам упознао на наступу. У једној кафани где сам наступао, на улазу у Сарајеву... Ту је радила моја свастика, била је куварица, и она ме је упознала са женом. Она није излазила по кафанама. Када смо се упознали видео сам да је то то, забављали смо се пола године и одмах после тога смо се венчали. Ето, толике године функционишемо и дан-данас. Било је тешких година у нашем односу, али све смо превазишли... Када смо били млађи, то је некако и нормално - говорио је он за медије.
Преживели су тешке тренутке, а један од тих је и онај када је Сејда имала рак јајника због кога више касније, после сина Дина, нису имали деце.
- Ја нисам осетио тренутак када сам био отац. Имам само једно дете. Моја жена је имала проблема са јајницима и због тога нисмо могли да имамо још деце. Имала је тумор на јајнику, то смо решили операцијом и то је била последица - рекао је он.