ПЕСМА „ОРО” ДОБИЛА НОВИ ЖИВОТ У ШПАНИЈИ Обожаватељка посветила мурал Јелени Томашевић и њеном еуросонгу
Певачица Јелена Томашевић се повремено оглашава на друштвеним мрежама, а сада је поделила несвакидашњу објаву.
Наиме, она се похвалила својим пратиоцима на Инстаграм налогу да је добила мурал.
Јелена је овај поклон добила од странкиње која је била одушевљена једном њеном песмом.
Наиме, Јеленина песма „Оро” препевана је на неколико страних језика међу којима је и шпански, а сада је једна уметница из Шпаније одлучила да направи мурал са стиховима на управо овом језику.
– Да ли сте знали да је песма „Оро” препевана на шпански, португалски и грчки језик у оквиру евровизијске промоције 2008. године? Хвала Луиз на овом муралу. Како вам се допада Адиос амор на шпанском језику? – написала је Јелена Томашевић у опису.
„Божанствено”, „Прелепо”, „Предивно”, низали су се коментари испод њене објаве.
Подсетимо, Јелена и Иван Босиљчић су у складном браку дуги низ година и добили су ћерку Нину, а о њеном васпитању су недавно разговарали.
– Нина је најлепши благослов који нам се десио и свакако је она најсветлији део наших живота. Оно што, поред детета, умножава љубав јесу искреност у односу, много квалитетних разговора, подршка и ослонац у свим тешким животним тренуцима – рекла је тада Јелена.
Иван је открио да им значи помоћ родитеља.
– И трећа особа од поверења којој обоје верујете и којој можете да се обратите за савет и за помоћ када је потребно. Наше мајке нам неизмерно значе у одгајању детета. Такође, наши кумови су наши најближи пријатељи већ деценијама, тако да имамо на кога да се ослонимо и с ким да делимо живот – каже.